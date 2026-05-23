Roland Garros 2026, Tiafoe: “Sinner incredibile, ma migliori giocatori del circuito possono competere con lui”

Nel corso del media day alla vigilia del via del tabellone principale del Roland Garros, il numero 21 del mondo Frances Tiafoe, che esordirà lunedì 25 maggio contro il connazionale Eliot Spizzirri, ha parlato del momento d’oro di Jannik Sinner. Lo statunitense ha sottolineato come i giocatori stiano esagerando nel definire l’altoatesino come un avversario imbattibile, riconoscendo comunque il livello a cui sta performando l’azzurro, nettamente superiore al resto del circuito.

Tiafoe si è espresso così: “È un giocatore incredibile, non c’è dubbio, ma non starò qui a metterlo su un piedistallo ancora di più. Penso che noi giocatori dobbiamo convincerci mentalmente che è possibile batterlo. In questo momento stiamo tutti creando una sorta di aura intorno a lui, e anche questo ha un’influenza. Certo, sta giocando ad un livello superiore, ma i migliori giocatori del circuito hanno il livello per competere con lui. La chiave è abbattere questa barriera mentale”.