Challenger Napoli 125: Che settimana per Bondioli!

Nato per supportare il movimento tennistico italiano, il Challenger 125 di Napoli è una naturale vetrina per alcuni dei giovani talenti del tennis azzurro. Tra le storie dell’edizione 2026 del torneo campano spicca quella di Federico Bondioli. Classe 2005, il giocatore d i Ravenna è riuscito in questa settimana a piazzare il risultato finora più importante della sua carriera , raggiungendo la prima semifinale nel circuito Challenger.

Partito dalle qualificazioni , Federico ha già portato a casa ben cinque vittorie negli ultimi giorni , superando nell’ordine Giocca e Guerrieri nelle quali, fino a Blanchet , Nagal e Ribecai nel tabellone principale.

Essere n. 320 al mondo per Bondioli rappresenta da un lato un importante punto di partenza, dall’altro un piccolo punto di arrivo di un percorso molto lungo iniziato nel 2022. Da quell’anno, in cui Federico ha fatto il suo debutto assoluto tra i professionisti, tutte le stagioni affrontate hanno rappresentato per lui uno step in avanti rispetto alla precedente.

Partendo dalle primissime annate, in cui fece registrare prima 10 e poi 12 partite vinte, già nel 2024 si sono iniziati a intravedere i primi segnali importanti di crescita con 34 le vittorie in quell’anno, quasi triplicando quelle della stagione precedente. Questo numero è stato ritoccato anche nella stagione successiva: nel 2025, infatti, i successi di Federico hanno raggiunto quota 43, traguardo tutt’altro che banale.

Il 2026 per lui è iniziato più che positivamente con 15 partite vinte e sole 6 sconfitte, Bondioli è assolutamente in linea per poter fare una bella stagione.

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