Internazionali d’Italia 2026, Cobolli eliminato: Tirante accede agli ottavi

È già finita l’avventura di Flavio Cobolli agli Internazionali d’Italia 2026. Quello di casa si conferma un torneo sfortunato per il tennista romano che ha pagato l’impatto con il Campo Centrale del Foro Italico uscendo sconfitto dalla sfida di terzo turno contro Thiago Agustin Tirante con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e 18 minuti di gioco. Prestazione solida soprattutto al servizio, invece, quella dell’argentino che elimina la testa di serie numero 10 del tabellone e stacca il pass per gli ottavi di finale, dove se la vedrà con Daniil Medvedev che in rimonta ha avuto la meglio su Pablo Llamas Ruiz.

Partenza in salita per Cobolli che nel secondo game del primo set perde la battuta ed è subito costretto a rincorrere. Tirante non riesce però a confermare il break di vantaggio e il romano si rifà sotto riportando tutto in equilibrio. L’argentino serve bene e con ottime percentuali e nell’ottavo game alza il livello anche in risposta per piazzare il break che gli vale la conquista del primo set. Sulla falsariga del parziale d’apertura, nel secondo Tirante perde appena tre punti al servizio e a risultare decisivo per l’argentino è il break messo a segno a zero nel settimo game.