Us Open, Tsitsipas a muso duro con Altmaier: “Se servi dal basso non meravigliarti se ti colpisco…”

Prosegue l’annata molto avara di soddisfazioni, soprattutto a livello Slam, per Stefanos Tsitsipas. Il tennista greco viene infatti sconfitto al secondo turno degli Us Open 2025 da Daniel Altmaier dopo più di 4 ore di battaglia sportiva e 5 set: 7-65 1-6 4-6 6-3 7-5 il punteggio finale a favore del giocatore tedesco. Il tennista greco deve così rimandare l’appuntamento con un ritorno quantomeno al terzo turno di uno Slam che manca dal Roland Garros 2024, inoltre vede sempre più allontanarsi un eventuale ritorno in top 20. Ma non è tutto, al termine del match è lo stesso Stefanos Tsitsipas a confrontarsi duramente con il proprio avversario, accusato di aver servito troppe volte dal basso durante il match.

UNA STRETTA DI MANO NON PROPRIO PACIFICA:

“Se continui a servire dal basso, la prossima volta non meravigliarti se ti colpisco”. Questa la frase catturata dai microfoni ambientali pronunciata da Stefanos Tsitsipas al termine del match perso contro Daniel Altmaier. Il tennista greco sembra voler proseguire la discussione ma il tedesco non ha alcuna intenzione di dare seguito alla polemica e dopo la stretta di mano al giudice di sedia alza le braccia al cielo per festeggiare il proprio successo.

LA REPLICA DI ALTMAIER:

Non manca una successiva replica sull’accaduto da parte di Daniel Altmaier. Queste le dichiarazioni del tedesco riportate da Bounces: “So che qualche volta nelle foga del momento si dicono cose che non si vorrebbero dire e onestamente non sono una grande fan delle discussioni sotto rete. Anche se avessi perso non avrei mai fatto alcuna polemica perché per parlare bisogna essere a mente fredda. Non so se lui resterà della stessa opinione ma per me va bene anche così, è parte del gioco”