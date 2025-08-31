ESCLUSIVA – Matteo Berrettini torna ad allenarsi a Roma, nel mirino la tournée asiatica

Matteo Berrettini è tornato ad allenarsi in campo. Il tennista romano, dopo aver dolorosamente dovuto rinunciare alla trasferta nordamericana e allo US Open – non gioca un match ufficiale dal primo turno di Wimbledon perso contro Majchrzak –, sta mettendo nel mirino la trasferta asiatica. Attualmente il suo rientro in campo dovrebbe essere in programma per l’ATP 250 di Hangzhou (17-23 settembre), torneo che vedrà al via tra gli azzurri anche Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci. Poi, per la settimana successiva, Matteo è al momento alternate sia nell’ATP 500 di Pechino che in quello di Tokyo.

Affiancato da coach Alessandro Bega, Matteo in questi giorni si è allenato al Circolo Canottieri Aniene. Non è ovviamente una sorpresa, dato che il tennista in passato ha vestito la maglia del club ed è ormai da diversi anni socio onorario; anche alla vigilia degli Internazionali BNL d’Italia è lì che si era allenato prima di prendere una decisione sulla propria partecipazione. In questi giorni, tra i suoi compagni di allenamento c’è stato anche il classe 2007 Andrea De Marchi, uno dei prospetti più interessanti del tennis azzurro, a inizio anno numero 16 della classifica mondiale junior.