Stangata per Quentin Folliot: 20 anni di squalifica per violazioni del TACP

È arrivata la conferma da parte dell’ITIA (International Tennis Integrity Agency). Squalifica dal tennis per ben 20 anni per il tennista francese Quentin Folliot per aver commesso quasi 30 violazioni del TACP (Tennis Anti-Corruption Program). E, oltre alla lunghissima esclusione dal giocare, allenare o assistere a qualsiasi tipo di evento tennistico ufficiale, Folliot dovrà sborsare un’ammenda di 70 mila dollari e rimborsare oltre 44 mila dollari di pagamenti fraudolenti.

L’ex 488 del mondo si aggiunge dunque a quella lunga lista di tennisti già sanzionati dall’ITIA, che ha condotto l’indagine per scovare una fitta rete di giocatori che operavano per conto di un’organizzazione coinvolta nel truccava le partite. L’accusa è stata formalizzata tra il 20 e il 21 ottobre scorso, in un’udienza presieduta davanti all’Agente Indipendente Anticorruzione (AHO) Amani Khalifa, che ha riconosciuto 27 delle 30 imputazioni.

Nel documento finale Khalifa ha definito Folliot come “un vettore per un’organizzazione criminale più ampia, che recluta attivamente altri giocatori e tenta di radicare la corruzione più profondamente nei tour professionistici”. Un passo importante, seppur piccolo, per cercare di sradicare dal tour un fenomeno che non ha niente a che vedere con il mondo dello sport.

Giacomo Nicotera