Serie A1 femminile: Verona campione d’Italia, Palermo ko 3-0

L’Associazione Tennis Verona Falconeri è campione d’Italia per il secondo anno consecutivo. La squadra capitanata da Santiago Messora si è imposta con un netto 3-0 sul Circolo Tennis Palermo in una riedizione della finale della passata stagione. L’atto conclusivo di questa stagione di Serie A1 femminile si è svolto a Torino sul veloce indoor del Circolo della Stampa Sporting. Le venete diventano così il decimo club della storia a conquistare lo Scudetto per almeno due edizioni consecutive. Sfuma il sogno della formazione capitanata da Alessandro Chimirri e Davide Freni di diventare il primo club siciliano a salire sul tetto d’Italia. Il CT Palermo è pertanto costretto ad accontentarsi per il terzo anno consecutivo della secondo piazza.

“In questa stagione siamo partiti con l’obiettivo di salvarci. È stato un anno molto difficile ma la finale è stata meno complicata rispetto al resto del campionato – commenta a caldo Messora ai microfoni di Supertennis – Non mi aspettavo il risultato di 3-0, l’anno scorso è stata una finale più complessa con match molto lottati. Tris nel prossimo anno? Speriamo di essere ancora competitivi e di potercela fare”.

SERIE A1 FEMMINILE: AT VERONA-CT PALERMO 3-0

Parte forte Verona con la vittoria di Angelica Raggi su Federica Bilardo con lo score di 6-2 6-2. Il secondo punto per le scaligere porta la firma di Valentini Grammatikopoulou che, nel match più combattuto di giornata, riesce a imporsi 6-2 4-6 6-4 su Anastasia Abbagnato. A chiudere definitivamente i conti ci pensa Aurora Zantedeschi con il netto successo per 6-2 6-1 su Giorgia Pedone.