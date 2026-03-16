Tabellone Masters 1000 Miami 2026: tutti gli accoppiamenti

Sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Miami 2026, torneo in programma dal 18 al 29 marzo. Dopo il Masters 1000 di Indian Wells, vinto da Jannik Sinner in finale con Daniil Medvedev, si vola in Florida per completare il Sunshine Double. Carlos Alcaraz, lo scorso anno fuori al secondo turno, è la testa di serie numero uno e Sinner, assente in seguito alla sospensione legata alla vicenda Clostebol, la numero 2. Assente Novak Djokovic (problema alla spalla), Alexander Zverev e Lorenzo Musetti sono la terza e la quarta forza del seeding. Ben quattro azzurri nei top seed: oltre ai già citati Sinner e Musetti, ci sono anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi, rispettivamente testa di serie numero 12 e 16. In tabellone anche Matteo Berrettini, mentre sarà chiamato a difendere il titolo il ceco Jakub Mensik.
IL TABELLONE COMPLETO
PARTE ALTA
Carlos Alcaraz [1] Bye
Fabian Marozsan vs Joao Fonseca
Giovanni Mpetshi Perricard vs Camilo Ugo Carabelli
Sebastian Korda [32] Bye
Luciano Darderi [17] Bye
Marcos Giron vs Qualifier / Lucky Loser
James Duckworth vs Roberto Bautista Agut
Karen Khachanov [14] Bye
Casper Ruud [11] Bye
Ethan Quinn vs Hubert Hurkacz
Moise Kouame [WC] vs Qualifier / Lucky Loser
Jiri Lehecka [21] Bye
Jack Draper [25] Bye
Reilly Opelka vs Nuno Borges
Denis Shapovalov vs Botic van de Zandschulp
Taylor Fritz [6] Bye
Lorenzo Musetti [4] Bye
Qualifier / Lucky Loser vs Qualifier / Lucky Loser
Zizou Bergs vs Jenson Brooksby
Tomas Martin Etcheverry [29] Bye
Tommy Paul [22] Bye
Zhizhen Zhang [PR] vs Adrian Mannarino
Raphael Collignon vs Grigor Dimitrov
Flavio Cobolli [13] Bye
Alexander Bublik [10] Bye
Alexandre Muller vs Matteo Berrettini
Qualifier / Lucky Loser vs Mariano Navone
Valentin Vacherot [24] Bye
Arthur Fils [28] Bye
Darwin Blanch [WC] vs Jan-Lennard Struff
Stefanos Tsitsipas vs Qualifier / Lucky Loser
Alex de Minaur [5] Bye
PARTE BASSA
Ben Shelton [8] Bye
Matteo Arnaldi vs Alexander Shevchenko
Gabriel Diallo vs Yibing Wu [WC]
Ugo Humbert [31] Bye
Francisco Cerundolo [18] Bye
Valentin Royer vs Qualifier / Lucky Loser
Aleksandar Kovacevic vs Rei Sakamoto [WC]
Daniil Medvedev [9] Bye
Alejandro Davidovich Fokina [16] Bye
Quentin Halys vs Qualifier / Lucky Loser
Kamil Majchrzak vs Miomir Kecmanovic
Learner Tien [20] Bye
Brandon Nakashima [27] Bye
Marin Cilic vs Alexei Popyrin
Martin Damm [WC] vs Jacob Fearnley
Alexander Zverev [3] Bye
Felix Auger-Aliassime [7] Bye
Qualifier / Lucky Loser vs Marton Fucsovics
Terence Atmane vs Daniel Altmaier
Arthur Rinderknech [26] Bye
Frances Tiafoe [19] Bye
Arthur Cazaux vs Qualifier / Lucky Loser
Qualifier / Lucky Loser vs Sebastian Baez
Jakub Mensik [12] Bye
Andrey Rublev [15] Bye
Alejandro Tabilo vs Francisco Comesana
Alex Michelsen vs Qualifier / Lucky Loser
Cameron Norrie [23] Bye
Corentin Moutet [30] Bye
Emilio Nava vs Tomas Machac
Qualifier / Lucky Loser vs Damir Dzumhur
Jannik Sinner [2] Bye