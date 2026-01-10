Challenger Bangalore 2026, titolo a Pedro Martinez: battuto Skatov in finale

Pedro Martinez ha inaugurato con un titolo il suo 2026. Scivolato al numero 96 del mondo (vanta un best ranking di n. 36), il ventottenne spagnolo si è laureato campione del Challenger di Bangalore. Grazie al successo in finale ai danni del kazako Timofey Skatov (n. 235 ATP), maturato con il punteggio di 7-6(5) 6-3 in due ore esatte di gioco, Martinez ha conquistato l’ottavo titolo Challenger della carriera. Un successo mancava dall’ottobre del 2024 (Valencia), mentre sul veloce addirittura dal dicembre 2023 (Maspalomas).

Un solo set perso in tutta la settimana – il primo giocato, contro il qualificato Vasa – da Martinez, che ha rispettato il suo status di prima testa di serie e ha cominciato la stagione. Va detto che, pur non essendo uno specialista del cemento, era tra i favoriti per il titolo. Era infatti l’unico top 100 ai nastri di partenza in un torneo che vedeva protagonisti oltre a lui solo altri due top 200. Le partite vanno però vinte e lo spagnolo l’ha fatto con autorevolezza.

Nonostante il successo in due set, la finale contro Skatov è stata piuttosto equilibrata. In un primo set privo di break, Martinez ha avuto ben tre set point sul 5-4, invece è riuscito a chiudere solo al tie-break – caratterizzato da una sospensione di mezz’ora sul 3-3 – per 7 punti a 5. Più movimentata la seconda frazione, in cui lo spagnolo si è imposto per 6-3 grazie a due break, uno in avvio e uno in chiusura. Grazie a questo trionfo, Martinez incassa ben 125 punti e da lunedì guadagnerà 25 posizioni nel ranking ATP, salendo al numero 71.