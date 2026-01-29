Australian Open 2026, Kyrgios ad Alcaraz: “Se vinci, ti organizzo la festa”

Nick Kyrgios torna a far parlare di sé e non per risultati tennistici. Ancora una volta si è reso protagonista di un’indiretta provocazione a Jannik Sinner. L’australiano non ha mai celato un certo risentimento nei confronti dell’italiano, come certificato dalle accuse che gli rivolse riguardo al caso Clostebol. Secondo quanto riportato dal quotidiano The Age, Kyrgios avrebbe incontrato Carlos Alcaraz dopo la vittoria dello spagnolo al terzo turno dell’Australian Open su Corentin Moutet. In quell’occasione si sarebbe offerto di organizzargli la festa in caso di vittoria del torneo.

Nei corridoi della Rod Laver Arena, il finalista di Wimbledon 2022 avrebbe detto al numero 1 al mondo: “Sei il mio giocatore preferito. Devi vincere il torneo, così potremo fare festa tutta notte. Organizzo io la festa”. Insomma, Kyrgios non ne vuole proprio sapere di vedere Sinner campione per il terzo anno di fila in casa sua. Tra il murciano e l’unico Slam che gli manca ci sono ancora Alexander Zverev ed, eventualmente, il vincente di Sinner-Djokovic.