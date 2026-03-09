Kouamé entra in Top 400, dov’erano Sinner e Alcaraz a 17 anni?

Lo scorso 6 marzo, Moise Kouamé ha compiuto 17 anni e con l’aggiornamento della classifica ATP di lunedì 9 marzo è salito alla posizione numero 382. Non solo si tratta del suo nuovo best ranking, ma anche di un interessante metro di paragone con i big del tennis nati negli anni 2000. Fermo restando che ogni giocatore segue la propria traiettoria e cresce al proprio ritmo, questo confronto risulta indicativo di quanto potenziale abbia il 2009 francese.

Gli altri big

Basti pensare, infatti, che Jannik Sinner al compimento dei 17 anni era numero 1115 al mondo (sarebbe entrato nei primi 1000 la settimana successiva grazie ad una finale ITF), mentre Ben Shelton non aveva ranking. Situazione analoga per Arthur Fils che due giorni dopo il suo diciassettesimo compleanno era numero 868 del ranking, così come Learner Tien che si trovava alla posizione numero 861.Poco più su Holger Rune che, quando compì 17 anni nel 2020, si trovava alla posizione numero 827.

Joao Fonseca, invece, con il ranking di lunedì 21 agosto 2023 – giorno in cui spense 17 candeline – era numero 651 al mondo. Già presente nei primo 400 giocatori del mondo Carlos Alcaraz (n. 318), ma il migliore in questo particolare aspetto è stato Felix Auger-Aliassime. Il canadese, infatti, quando compì 17 anni nell’agosto del 2017 si trovava già alla posizione numero 222. Alla luce del confronto, il ranking odierno di Kouamé è tutt’altro che banale.