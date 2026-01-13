La Francia ha una nuova stellina: Kouamé è il primo 2009 a vincere un ITF

Hazebrouck è una cittadina di circa 20.000 abitanti, situata nell’estremo nord della Francia. Domenica 11 gennaio è diventata teatro di un pezzetto della storia tennistica. Proprio in quel luogo apparentemente come tanti altri, a pochi chilometri dal confine belga, si è disputato un ITF M25 su cemento indoor. Fin qui niente di particolare, solo uno dei tantissimi tornei professionistici che si disputano ogni settimana. A rendere speciale questa storia però non è il luogo, ma il suo protagonista: Moise Kouamé, vincitore del torneo.

Classe 2009

Francese con mamma camerunense e papà ivoriano, destrorso, rovescio a due mani, aggressività da fondocampo e fisico imponente per la sua età. Già, l’età. Kouamé è nato il 19 maggio del 2009 a Sarcelles. Deve ancora compiere 17 anni, ma ha già conquistato il suo primo titolo a livello ITF, proprio in occasione del M25 giocato nella cittadina di Hazebrouck. Nel percorso che lo ha portato alla prima affermazione tra i grandi ha sconfitto ben cinque connazionali, compreso Theo Papamalamis a cui ha conteso il trofeo e del quale, in Francia, dicono un gran bene. Con la vittoria del torneo, Kouamé è diventato il primo 2009 a vincere un ITF. Il successo gli ha consentito di guadagnare oltre 200 posizioni nel ranking ATP, entrando tra i primi 650 giocatori del mondo.

La formazione e i primi punti

Il volto nuovo del tennis francese ha iniziato a giocare all’età di cinque anni, poi ha frequentato centri di alto livello come il CREPS di Poitiers e accademie molto prestigiose tra cui la Justine Henin Academy e soprattutto la Mouratoglou Tennis Academy. È abituato ad andare di fretta Moise, tant’è vero che ha ottenuto i suoi primi punti ATP nel 2024 quando sconfisse il kazako Denis Yevseyev al primo turno di qualificazioni del Challenger di Brest. All’epoca aveva appena 15 anni e 5 mesi, circa la stessa età di Richard Gasquet quando vinse il suo primo match da professionista, anche se l’ex numero 7 al mondo lo fece in grande stile, al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. A proposito di Gasquet, è stato lo sparring partner di Kouamé nella settimana di Hazebrouck, quasi un simbolico passaggio di testimone.

Vicino al primo titolo

Il 2025 è stato un anno di crescita importante per il classe 2009 che già nel mese di marzo ha sfiorato il successo a livello ITF perdendo solo in finale a Sharm El Sheikh. Nei successivi tornei di Antalya ha ottenuto un quarto di finale e una semifinale, guadagnandosi due wild card importanti. La prima gli ha consentito di disputare le qualificazioni al Master 1000 di Madrid, perdendo 3-6 2-6 con Botic Van de Zandschulp; la seconda lo ha portato a Parigi, destinazione Roland Garros. Anche in questo caso è stato sconfitto al primo turno di qualificazione.

La prima risalita

Un infortunio alla schiena ha momentaneamente rallentato l’ascesa di Kouamé, tenendolo lontano dai campi da luglio a dicembre 2025. Quando è tornato a giocare lo ha fatto crescendo ogni settimana: quarti di finale all’ITF 15 di Monastir prima di Natale, semifinale la settimana successiva sempre nella città tunisina, successo nel primo torneo disputato ad anno nuovo. Il torneo vinto a Hazebrouck, però, non è il primissimo ITF sollevato al cielo dal francese. Difatti, a dicembre ha vinto uno dei tornei giocati a Monastir in doppio, in coppia con il coetaneo Tommaso Pedretti. Doppio che non rappresenta una novità assoluta: già nell’ottobre 2024 si spinse fino in semifinale nel corso del già citato Challenger di Brest.

Insomma, sembra proprio che Moise Kouamé sappia giocare a tennis e disponga delle qualità necessarie per diventare il punto di riferimento del movimento tennistico francese. Indubbiamente possiede un talento cristallino, ma ancora grezzo. La responsabilità di metterlo a frutto è sua e di chi lo circonda. Oggi è il tennista più giovane nella Top 1000, domani chissà…