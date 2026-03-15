Montepremi Atp Masters 1000 Miami 2026: prize money, punti ranking

Il montepremi e il prize money del Masters 1000 di Miami 2026, torneo in programma sul cemento della Florida dal 18 al 29 marzo. Secondo ‘1000’ della stagione e altri punti importanti in palio sia per chi è ai vertici della classifica che per chi insegue. Prima di spostarsi per un paio di mesi sulla terra battuta europea, gli amanti dei campi veloci provano a ottenere un risultato di rilievo negli Usa. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

TUTTE LE ENTRY LIST

QUI IL CALENDARIO WTA

QUI IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER



MONTEPREMI MASTERS 1000 MIAMI

PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)

SECONDO TURNO – $ 36.110 (25 punti)

TERZO TURNO – $ 61.865 (50 punti)

QUARTO TURNO – $ 105.720 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)

SEMIFINALE – $ 340.190 (400 punti)

FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)

VINCITORE – $ 1.151.380 (1000 punti)