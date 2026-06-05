Challenger 125 Perugia 2026: Cecchinato cede a Skatov nei quarti di finale

Si interrompe ai quarti di finale il percorso al Challenger 125 di Perugia di Marco Cecchinato, battuto per 6-4 6-4 da Timofey Skatov. Il 25enne kazako, numero 189 del ranking ATP, era già salito agli onori delle cronache in questo torneo per aver dato vita, insieme a Chun-Hsin Tseng, al match più lungo nella storia dei Challenger: 4 ore e 27 minuti di battaglia, conclusa con una rimonta vincente al secondo turno 7-6(2) 6(7)-7 7-6(4) e anche oggi è stato protagonista di un incontro dal copione caotico.

Nei primi sette game dell’incontro nessuno dei due giocatori è infatti riuscito a mantenere il servizio. Sul 4-3, però, il kazako ha finalmente tenuto la battuta: un turno che è valso di fatto come un break e che gli ha consentito di chiudere il parziale sul 6-4. Nel secondo set Cecchinato ha reagito di rabbia, allungando subito con un break nel secondo game e ritrovandosi a sprecare una palla del 5 a 1, da quel momento ha subito il ritorno di Skatov, capace di vincere 5 game di fila e chiudere il match.

In semifinale affronterà il vincente del quarto di finale tra il portoghese Henrique Rocha – testa di serie numero 4 del torneo – e lo svizzero Remy Bertola, numero 208 del ranking ATP.