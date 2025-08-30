US Open 2025: Rublev ferma Wong sul più bello

Andrey Rublev, testa di serie numero 15, si conferma tra i protagonisti degli US Open 2025. Il russo ha superato con lo score di 2-6 6-4 6-3 4-6 6-3 – in 3 ore e 10 minuti – la grande rivelazione del torneo, Coleman Wong, numero 173 ATP e idolo di Hong Kong, conquistando così l’accesso agli ottavi di finale.

Il match è stato vibrante fin dall’inizio. Wong ha sorpreso tutti con un primo set giocato alla perfezione: 13 vincenti e 4 ace gli sono valsi il 6-2 iniziale. Rublev ha reagito prontamente nel secondo parziale, strappando il servizio al 3-3 e chiudendo 6-4. Nel terzo il russo ha mostrato maggiore solidità, piazzando un immediato break in apertura e imponendosi 6-3 grazie a un dritto inside-in vincente sulla riga.

L’orgoglio di Wong, però, non è mancato. Spinto da un servizio devastante 25 ace e 65 vincenti, il giovane asiatico ha mantenuto alta l’intensità e ha pareggiato i conti aggiudicandosi il quarto set 6-4. Nel quinto, la maggiore esperienza di Rublev ha fatto la differenza: il break decisivo è arrivato nel quinto game, e il russo ha gestito con lucidità fino al 6-3 finale. Wong, alla prima esperienza in un match al meglio dei cinque set, ha confermato di avere un talento cristallino: servizio potente, accelerazioni piatte fulminanti e un dritto capace di fare male a chiunque. Ma contro Rublev non è bastato. Il russo, più solido nei momenti chiave, raggiunge così il suo 11° ottavo di finale in carriera negli Slam. Lo attende ora il vincente della sfida tra Alexander Zverev (testa di serie n.3) e Felix Auger-Aliassime (n.25).