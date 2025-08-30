NewsUS Open

US Open 2025: Rublev ferma Wong sul più bello

Rublev
Andrey Rublev (RUS) during his first round match at the 2025 US Open at Billie Jean National Tennis Center in New York City, NY, USA, on August 25, 2025. Photo by Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COM

Andrey Rublev, testa di serie numero 15, si conferma tra i protagonisti degli US Open 2025. Il russo ha superato con lo score di 2-6 6-4 6-3 4-6 6-3 – in 3 ore e 10 minuti – la grande rivelazione del torneo, Coleman Wong, numero 173 ATP e idolo di Hong Kong, conquistando così l’accesso agli ottavi di finale.

Il match è stato vibrante fin dall’inizio. Wong ha sorpreso tutti con un primo set giocato alla perfezione: 13 vincenti e 4 ace gli sono valsi il 6-2 iniziale. Rublev ha reagito prontamente nel secondo parziale, strappando il servizio al 3-3 e chiudendo 6-4. Nel terzo il russo ha mostrato maggiore solidità, piazzando un immediato break in apertura e imponendosi 6-3 grazie a un dritto inside-in vincente sulla riga.

L’orgoglio di Wong, però, non è mancato. Spinto da un servizio devastante 25 ace e 65 vincenti, il giovane asiatico ha mantenuto alta l’intensità e ha pareggiato i conti aggiudicandosi il quarto set 6-4. Nel quinto, la maggiore esperienza di Rublev ha fatto la differenza: il break decisivo è arrivato nel quinto game, e il russo ha gestito con lucidità fino al 6-3 finale. Wong, alla prima esperienza in un match al meglio dei cinque set, ha confermato di avere un talento cristallino: servizio potente, accelerazioni piatte fulminanti e un dritto capace di fare male a chiunque. Ma contro Rublev non è bastato. Il russo, più solido nei momenti chiave, raggiunge così il suo 11° ottavo di finale in carriera negli Slam. Lo attende ora il vincente della sfida tra Alexander Zverev (testa di serie n.3) e Felix Auger-Aliassime (n.25).

