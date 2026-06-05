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Roland Garros 2026: Medical timeout per Mensik contro Zverev

Redazione
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Jakub Mensik - Foto Phamai Techaphan/Shutterstock
Jakub Mensik - Foto Phamai Techaphan/Shutterstock

Medical timeout per Jakub Mensik contro Alexander Zverev nel match valido per la semifinale del Roland Garros. Sul punteggio di per 2-1 nel terzo parziale, il ceco ha richiesto l’intervento del fisioterapista per un trattamento al collo. I primi due set sono stati dominati dal n.3 del mondo per 7-5 6-2.

AGGIORNAMENTO 17.11 – Zverev conferma il break e sale sul 3-0

AGGIORNAMENTO 17.05 – Break per Zverev, avanza sul 2-o

AGGIORNAMENTO 17.01 – Zverev tiene il servizio e conduce 1-0

AGGGIORNAMENTO 16.55 – Mensik chiude il terzo set per 6-3, si va al quarto set

AGGGIORNAMENTO 16.53 – Zverev allunga il set. Mensik può servire sul 5-3

AGGGIORNAMENTO 16.49 – Mensik tiene il servizio e conduce per 5-2

AGGGIORNAMENTO 16.46 – Mensik centra il break e vola sul 4-2

AGGGIORNAMENTO 16.43 – Mensik conduce per 3-2 nel terzo set

AGGGIORNAMENTO 16.33 – Il gioco riprende con Zverev al servizio

AGGORNAMENTO 16.31 – Zverev è pronto per riprendere, si attende Mensik

 

 

 

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