ATP 250 Montpellier 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 2 febbraio

Andrea Vavassori - Foto Marta Magni | MEF tennis events
Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di lunedì 2 febbraio del torneo ATP 250 di Montpellier. Sul campo “Patrice Dominguez” sfida tra beniamini di casa, dove Giovanni Mpetshi Perricard affronterà Arthur Gea, mentre sul campo 1 Andrea Vavassori, nell’ultimo turno di qualificazioni, se la vedrà con Hugo Grenier.

Il programma di lunedì 2 febbraio

Court Patrice Dominguez

Qualificazioni

ore 12:00 Blanchet vs Droguet

a seguire Chidekh vs Kouame

Main Draw

non prima delle 16:30 Martinez vs Mannarino

non prima delle 18:30 (WC) Gea vs Mpetshi Perricard

a seguire Bautista Agut vs O’Connell

Court 1

Qualificazioni

ore 12:00 Tabur vs Damm

a seguire Vavassori vs Grenier

