ATP 250 Montpellier 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 2 febbraio

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di lunedì 2 febbraio del torneo ATP 250 di Montpellier. Sul campo “Patrice Dominguez” sfida tra beniamini di casa, dove Giovanni Mpetshi Perricard affronterà Arthur Gea, mentre sul campo 1 Andrea Vavassori, nell’ultimo turno di qualificazioni, se la vedrà con Hugo Grenier.
Il programma di lunedì 2 febbraio
Court Patrice Dominguez
Qualificazioni
ore 12:00 Blanchet vs Droguet
a seguire Chidekh vs Kouame
Main Draw
non prima delle 16:30 Martinez vs Mannarino
non prima delle 18:30 (WC) Gea vs Mpetshi Perricard
a seguire Bautista Agut vs O’Connell
Court 1
Qualificazioni
ore 12:00 Tabur vs Damm
a seguire Vavassori vs Grenier