Montepremi Atp Masters 1000 Indian Wells 2026: prize money, punti ranking

Il montepremi e il prize money del Masters 1000 di Indian Wells 2026, torneo in programma sul cemento della California dal 4 al 15 marzo. Dopo un inizio di stagione di cui certamente non sarà soddisfatto, Jannik Sinner prova a rifarsi nel primo dei due 1000 nordamericani sul cemento. Sarà, come sempre da qualche mese a questa parte, la seconda testa di serie di un tabellone che vede come primo favorito Carlos Alcaraz. Ma gli azzurri sono tanti, a partire dal rientrante Lorenzo Musetti. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MONTEPREMI MASTERS 1000 INDIAN WELLS

PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)

SECONDO TURNO – $ 36.110 (25 punti)

TERZO TURNO – $ 61.865 (50 punti)

QUARTO TURNO – $ 105.720 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)

SEMIFINALE – $ 340.190 (400 punti)

FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)

VINCITORE – $ 1.151.380 (1000 punti)