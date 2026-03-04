Montepremi e Punti

Montepremi Wta 1000 Indian Wells 2026: prize money, punti ranking

Il montepremi e il prize money del Wta 1000 di Indian Wells 2026, torneo in programma sul cemento della California dal 4 al 15 marzo. Solamente Jasmine Paolini chiamata a difendere i colori azzurri nel tabellone principale del primo dei due tornei nordamericani del mese. Elisabetta Cocciaretto, reduce da uno splendido avvio di stagione, è infatti costretta ai box per infortunio. Non mancano, però, le top players del circuito. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

MONTEPREMI WTA 1000 INDIAN WELLS

PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)

SECONDO TURNO – $ 36.110 (35 punti)

TERZO TURNO – $ 61.865 (65 punti)

QUARTO TURNO – $ 105.720 (120 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (215 punti)

SEMIFINALE – $ 340.190 (390 punti)

FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)

VINCITORE – $ 1.151.380 (1000 punti)

 

