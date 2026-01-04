Montepremi e Punti

Montepremi Atp Brisbane 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 250 di Brisbane 2026, in programma dal 5 all’11 gennaio. Daniil Medvedev e Alejandro Davidovich Fokina sono i primi due favoriti – in ordine di classifica – nel primo evento australiano per il circuito maschile in questo nuovo anno. Draw di alto livello, con tanti top-30 e un cut-off attorno alla sessantesima posizione mondiale. Per il vincitore 250 punti valevoli per il ranking maschile.

MONTEPREMI ATP 250 BRISBANE 2026

PRIMO TURNO – $ 7.740 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 12.885 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 21.980 (50 punti)

SEMIFINALE – $ 38.885 (100 punti)

FINALE – $ 66.555 (165 punti)

VINCITORE – $ 114.060 (250 punti)

