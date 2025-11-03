Montepremi Atp Metz 2025: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 250 di Metz 2025, in programma dal 2 all’8 novembre. Diversi gli azzurri al via nello storico torneo francese, negli ultimi anni vinto anche da Lorenzo Sonego. Il piemontese è uno dei nostri giocatori al via, insieme a Flavio Cobollie Matteo Berrettini. Ma l’attenzione sarà soprattutto sulla tds n°1 Auger-Aliassime e sul secondo giocatore del seeding Daniil Medvedev. Il prize money totale dell’ATP 250 di Metz 2025 corrisponde a 596.035 euro, in leggero calo rispetto allo scorso anno. Per il vincitore 250 punti valevoli per il ranking maschile.
MONTEPREMI ATP 250 METZ 2025
PRIMO TURNO – € 6.390 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 10.460 (25 punti)
QUARTI DI FINALE – € 18.015 (50 punti)
SEMIFINALE – € 31.090 (100 punti)
FINALE – € 52.980 (165 punti)
VINCITORE – € 90.675 (250 punti)