Montepremi e regole esibizione Sinner-Alcaraz, partita Corea del Sud 2026

Le regole, il montepremi e tutto ciò che c’è da sapere su Sinner-Alcaraz, match esibizione in programma in Corea del Sud. Il nuovo anno è appena iniziato, ma Jannik e Carlos sono già pronti a sfidarsi per la prima volta. L’Australian Open è alle porte, con il tennista italiano che prova uno storico tris e il suo rivale che invece cerca di sfatare un tabù, dato che Melbourne non gli ha ancora mai regalato particolari soddisfazioni. Prima di volare in Australia, però, i due fanno scalo in Corea per una ricca esibizione utile anche per mettere un match nelle gambe.

LE REGOLE

Si tratta di un normale match esibizione, quindi giocato come se fosse una partita del circuito Atp. Quindi al meglio dei tre set.

Il match non andrà a influire sul computo degli scontri diretti tra i due giocatori.

IL MONTEPREMI

Non trattandosi di un match ufficiale, gli organizzatori non sono tenuti ad annunciare pubblicamente le cifre. Secondo quanto trapela, non c’è un “premio” in palio per il vincitore, ma come spesso accade in queste partite, sia Sinner che Alcaraz hanno ottenuto un ingaggio per la partecipazione.

QUANDO SI GIOCA E DOVE VEDERLA IN TV

La partita è in programma sabato 10 gennaio 2026 a partire dalle 08:00 italiane. Verrà trasmessa in Italia su Supertennis e su Sky Sport (canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.