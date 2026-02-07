Montepremi Wta Doha 2026: soldi, punti, prize money

Il montepremi e i prize money, con i punti per il ranking, del WTA 1000 di Doha 2026 in programma fino al 14 febbraio. Dopo il torneo di Abu Dhabi ci si sposta per una settimana in Qatar in questa mini tournée in Medio Oriente. Alcune assenze pesanti, tra cui quella della numero uno al mondo Aryna Sabalenka, ma il livello resta altissimo. Tra le presenti, invece, ci sarà Jasmine Paolini. Iscritta alle qualificazioni, invece, Elisabetta Cocciaretto. Il prize money complessivo del WTA 1000 di Doha corrisponde a $1,206,446.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
MONTEPREMI E PUNTI WTA 1000 DOHA 2026
PRIMO TURNO – $ 18.300 (10 punti)
SECONDO TURNO – $ 26.000 (5 punti)
TERZO TURNO – $ 49.250 (120 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 98. 500 (215 punti)
SEMIFINALI – $ 197.000 (390 punti)
FINALISTA – $ 385.001 (650 punti)
VINCITRICE – $ 665.000 (1000 punti)