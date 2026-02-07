Qualificazioni ATP Buenos Aires 2026: Cecchinato e Passaro al turno decisivo

Matteo Berrettini e Luciano Darderi non saranno gli unici azzurro nel tabellone principale dell’ATP 250 di Buenos Aires 2026. Il tennis italiano è infatti già certo di portare un altro giocatore nel main draw. Merito di Marco Cecchinato e Francesco Passaro, che hanno vinto il proprio match d’esordio nel tabellone di qualificazione e si sfideranno al turno decisivo.

Il palermitano ha superato per 6-3 6-3 l’argentino Santiago Rodriguez Taverna (n. 230 ATP) in un’ora e 22 minuti. Medesimo punteggio per il perugino, vittorioso sul beniamino di casa Nicolas Kicker (n. 269 ATP) in un’ora e mezza. Passaro ha vinto l’unico precedente, nel Challenger di Vicenza nel 2024.