Jannik Sinner vola in vacanza alle Maldive…con Alexander Zverev (FOTO)

E’ ufficialmente offseason per il circuito ATP. Ed è quindi tempo di vacanze per i giocatori, prima di riprendere la preparazione in vista della prossima stagione. Ma evidentemente, dopo 11 mesi in giro per il mondo per tornei, i tennisti fanno fatica a lasciarsi tra loro. Così, ironizza Alexander Zverev in una storia postata sul proprio profilo Instagram. Il tedesco, dopo l’eliminazione in semifinale di Coppa Davis, è infatti su un aereo per le Maldive.

Niente di strano o curioso, se non fosse che sullo stesso aereo ha trovato anche il nostro Jannik Sinner. Tutti alle Maldive. D’altronde l’Europa in questi giorni è alle prese con il primo forte calo delle temperature, e i tennisti vanno a caccia di mare e bel tempo. E già nelle scorse settimane tante giocatrici del circuito WTA hanno fatto scalo sempre nell’Oceano Indiano. Ora è il turno degli uomini.