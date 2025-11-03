Wta Finals 2025: Errani/Paolini ko in due set con Ostapenko/Hsieh

Dopo il convincente esordio alle Wta Finals di Riyadh, Sara Errani e Jasmine Paolini si fermano al secondo ostacolo. La coppia azzurra cede con il punteggio di 6-3 6-4 a Su-Wei Hsieh e Jelena Ostapenko, in una sfida che ha visto le italiane inseguire sin dai primi game. Per Hsieh e Ostapenko, già vincenti all’esordio, la semifinale è ormai vicinissima. Errani e Paolini, invece, dovranno vincere nel terzo incontro del girone contro Kudermetova e Mertens, in programma mercoledì 5 novembre, per passare il turno. Nel frattempo, Paolini tornerà in campo martedì 4 novembre per il suo secondo match di singolare contro Coco Gauff, dopo il debutto amaro contro Aryna Sabalenka.

LA PARTITA

Il match si è messo subito in salita: due break consecutivi in apertura hanno proiettato la lettone e la sua compagna sul 3-0. Errani e Paolini hanno provato a rientrare, ma nel primo set aver tenuto il servizio una sola volta è costato caro, cedendo 6-3. Più equilibrato il secondo parziale, con le azzurre che hanno lottato su ogni game e sono riuscite a restare agganciate nonostante diversi turni complicati. Sul 5-4 in favore di Hsieh e Ostapenko, le italiane hanno avuto tre chance per allungare il set e portarsi 5-5, ma sul punto decisivo sul servizio di Jas, una risposta profonda della lettone e la chiusura a rete della veterana di Taipei hanno sigillato la vittoria in un’ora e 14 minuti.