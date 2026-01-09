A che ora semifinale Musetti-Rublev in tv: data, orario, canale, diretta Atp Hong Kong 2026

Lorenzo Musetti sfida Andrey Rublev valevole per la semifinale dell’ATP 250 di Hong Kong 2026, in programma fino all’11 gennaio. Primo torneo della stagione e subito la possibilità di conquistare l’accesso in finale per il tennista carrarino, che è a un passo dal best ranking. Tra lui e l’atto conclusivo dell’evento asiatico c’è un Rublev che vuole iniziare bene il 2026 dopo un 2025 che di certo non gli ha regalato enormi soddisfazioni. L’altra semifinale vedrà invece di fronte il kazako Alexander Bublik, seconda testa di serie del tabellone, e lo statunitense Marcos Giron.

Il match andrà in scena sabato 10 gennaio 2026 a partire dalle ore 8.30 (orario italiano). Sarà possibile seguire in diretta tv la partita sui canali Sky Sport e in streaming su SkyGo e NOW.