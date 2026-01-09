Entry List Wta Ostrava 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 250 di Ostrava 2026, in programma dall’1 al 7 febbraio sui campi in cemento. Torna in calendario l’evento ceco, ma in una settimana piena e con la concorrenza di Abu Dhabi e Clujb, la lista delle giocatrici non è di alto piano. Nessuna top-35 iscritta e solamente quattro top-50. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 250 di Ostrava.
ENTRY LIST WTA OSTRAVA 2026
1 ANN LI USA 37
2 JESSICA BOUZAS MANEIRO ESP 42
3 TATJANA MARIA GER 43
4 EMILIANA ARANGO COL 48
5 MAGDALENA FRECH POL 59
6 ANNA BLINKOVA RUS 61
7 SOLANA SIERRA ARG 66
8 REBECCA SRAMKOVA SVK 71
9 FRANCESCA JONES GBR 72
10 VIKTORIJA GOLUBIC SUI 80
11 CATY MCNALLY USA 83
12 PANNA UDVARDY HUN 87
13 MOYUKA UCHIJIMA JPN 89
14 JULIA GRABHER AUT 92
15 DALMA GALFI HUN 94
16 KATIE VOLYNETS USA 96
17 SUZAN LAMENS NED 97
18 ALYCIA PARKS USA 101
19 SINJA KRAUS AUT 108
20 OCEANE DODIN FRA PR111
21 KATIE BOULTER GBR 112
22 VICTORIA JIMENEZ KASINTSEVA AND 114