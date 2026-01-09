Entry List Wta Ostrava 2026: partecipanti ed italiane presenti

Entry List

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 250 di Ostrava 2026, in programma dall’1 al 7 febbraio sui campi in cemento. Torna in calendario l’evento ceco, ma in una settimana piena e con la concorrenza di Abu Dhabi e Clujb, la lista delle giocatrici non è di alto piano. Nessuna top-35 iscritta e solamente quattro top-50. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 250 di Ostrava.

1​ ANN LI USA 37​
2​ JESSICA BOUZAS MANEIRO ESP 42​
3​ TATJANA MARIA GER 43​
4​ EMILIANA ARANGO COL 48​
5​ MAGDALENA FRECH POL 59​
6​ ANNA BLINKOVA RUS 61​
7​ SOLANA SIERRA ARG 66​
8​ REBECCA SRAMKOVA SVK 71​
9​ FRANCESCA JONES GBR 72​
10​ VIKTORIJA GOLUBIC SUI 80​
11​ CATY MCNALLY USA 83​
12​ PANNA UDVARDY HUN 87​
13​ MOYUKA UCHIJIMA JPN 89​
14​ JULIA GRABHER AUT 92​
15​ DALMA GALFI HUN 94​
16​ KATIE VOLYNETS USA 96​
17​ SUZAN LAMENS NED 97​
18​ ALYCIA PARKS USA 101​
19​ SINJA KRAUS AUT 108​
20​ OCEANE DODIN FRA PR111
21​ KATIE BOULTER GBR 112​
22​ VICTORIA JIMENEZ KASINTSEVA AND 114

