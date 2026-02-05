Entry List Atp Challenger 2026 – Week 8: St.Brieuc, Lugano, Pune, Tigre

Le entry list e i partecipanti dei quattro tornei Atp Challenger della Settimana 8 (23 febbraio-01 marzo 2026), durante gli Atp di Acapulco, Dubai e Santiago. L’appuntamento più ricco è ancora in Francia, dove continuano a susseguirsi tornei indoor: si gioca a St.Brieuc. Ma in Europa c’è anche spazio per il Challenger di Lugano. In India, dopo Chennai e New Dehli, tocca a Pune ospitare un Atp 75, mentre Tigre ospita il suo secondo ’50’ consecutivo. Di seguito tutte le entry list dei quattro Atp Challenger in programma l’ottava settimana della stagione.
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 8 (23 FEBBRAIO-01 MARZO)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 100 ST.BRIEUC
Misolic,Filip AUT 78
Fearnley,Jacob GBR 90
Gaston,Hugo FRA 99
Jacquet,Kyrian FRA 102
Ofner,Sebastian AUT 135
Droguet,Titouan FRA 150
Mayot,Harold FRA 156
Lajal,Mark EST 158
Watanuki,Yosuke JPN 166
Herbert,Pierre-Hugues FRA 169
Rodionov,Jurij AUT 170
Blanchet,Ugo FRA 174
Safiullin,Roman 187
Engel,Justin GER 196
Chidekh,Clement FRA 202
Added,Dan FRA 203
Llamas Ruiz,Pablo ESP 204
Loffhagen,George GBR 205
Tabur,Clement FRA 215
Bouquier,Arthur FRA 228
Monday,Johannus GBR 236
ALTERNATES
IN Uchida,Kaichi (1) JPN 247
2 Kukushkin,Mikhail (3) KAZ 254
3 Hemery,Calvin (2) FRA 255
4 Blancaneaux,Geoffrey (3) FRA 256
5 Hassan,Benjamin (2) LBN 259
6 Gakhov,Ivan (1) 260
7 Rincon,Daniel (2) ESP 261
8 Zahraj,Patrick (2) GER 263
9 Gueymard Wayenburg,Sascha (2) FRA 266
10 Purtseladze,Saba (2) GEO 271
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 LUGANO
Budkov Kjaer,Nicolai NOR 133
Rodesch,Chris LUX 138
Fery,Arthur GBR 152
Glinka,Daniil EST 167
Piros,Zsombor HUN 176
Travaglia,Stefano ITA 178
Sachko,Vitaliy UKR 182
Grenier,Hugo FRA 189
Skatov,Timofey KAZ 190
Basavareddy,Nishesh USA 195
Holmgren,August DEN 199
Molcan,Alex SVK 200
Bertola,Remy SUI 212
Fatic,Nerman BIH 224
Huesler,Marc-Andrea SUI 233
Dodig,Matej CRO 235
Mmoh,Michael USA 238
Topo,Marko GER 240
Schwaerzler,Joel AUT 243
Cassone,Murphy USA 244
Mrva,Maxim CZE NG 324
ALTERNATES
1 Moro Canas,Alejandro (1) ESP 246
2 Uchida,Kaichi (2) JPN 247
3 Kukushkin,Mikhail (4) KAZ 254
4 Blancaneaux,Geoffrey (4) FRA 256
5 Hassan,Benjamin (3) LBN 259
6 Gakhov,Ivan (2) 260
7 Rincon,Daniel (1) ESP 261
8 Zahraj,Patrick (1) GER 263
9 Gueymard Wayenburg,Sascha (1) FRA 266
10 Purtseladze,Saba (1) GEO 271
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 PUNE
Sweeny,Dane AUS 151
Kubler,Jason AUS 179
Clarke,Jay GBR 186
Gomez,Federico Agustin ARG 197
Crawford,Oliver GBR 213
Simakin,Ilia 214
Pavlovic,Luka FRA 219
Cina,Federico ITA 225
Noguchi,Rio JPN 241
Michalski,Daniel POL 242
Butvilas,Edas LTU 248
Ferreira Silva,Frederico POR 258
Kuzmanov,Dimitar BUL 267
PR Ivashka,Ilya 269
Sakellaridis,Stefanos GRE 275
Geerts,Michael BEL 280
Nagal,Sumit IND 281
Barton,Hynek CZE 290
Zhukayev,Beibit KAZ 295
PR Ellis,Blake AUS 295
Carboni,Lorenzo ITA NG 426
ALTERNATES
1 Bar Biryukov,Petr (2) 307
2 Gill,Felix (1) GBR 328
3 Ajdukovic,Duje (1) CRO 329
4 Gray,Alastair (1) GBR 347
5 Shin,Sanhui (1) KOR 352
6 Shimizu,Yuta (1) JPN 360
7 Yevseyev,Denis (1) KAZ 363
8 Wu,Tung-Lin (1) TPE 373
9 Jorda Sanchis,David (1) ESP 378
10 Gengel,Marek (5) CZE 385
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 TIGRE
Den Ouden,Guy NED 162
Guillen Meza,Alvaro ECU 201
Prado Angelo,Juan Carlos BOL 211
Bueno,Gonzalo PER 217
Popko,Dmitry KAZ 227
Collarini,Andrea ARG 229
Rodriguez Taverna,Santiago ARG 230
Midon,Lautaro ARG 231
Olivieri,Genaro Alberto ARG 239
Dellien,Murkel BOL 251
Agamenone,Franco ITA 264
Kicker,Nicolas ARG 269
Sanchez Izquierdo,Nikolas ESP 279
Varillas,Juan Pablo PER 284
Pucinelli De Almeida,Matheus BRA 292
Diaz Acosta,Facundo ARG 301
Cadenasso,Gianluca ITA 310
Damas,Miguel ESP 321
Dutra da Silva,Daniel BRA 325
Justo,Guido Ivan ARG 336
Roncadelli,Franco URU 344
ALTERNATES
1 Sanchez Jover,Carlos (1) ESP 350
2 Torres,Juan Bautista (2) ARG 353
3 Villanueva,Gonzalo (3) ARG 355
4 Marcondes,Igor (1) BRA 357
5 Sakamoto,Pedro (4) BRA 377
6 La Serna,Juan Manuel (2) ARG 386
7 Kestelboim,Mariano (1) ARG 412
8 Feldbausch,Kilian (2) SUI 423
9 Ambrogi,Luciano Emanuel (1) ARG 424
10 Palosi,Stefan (1) ROU 445