Venus Williams non molla: a 45 anni pronta a ripartire dal WTA 250 di Austin

Venus Williams non ne vuole sapere di appendere la racchetta al chiodo. Dopo aver compiuto 45 anni lo scorso giugno, la sette volte campionessa Slam sembra non sentire il peso incombente dell’età e, dopo l’eliminazione al primo turno dell’Australian Open 2026, in tre set contro Olga Danilovic, è pronta a rimettersi in gioco nel WTA 250 di Austin, al via il 23 febbraio.

UN TREND DA INVERTIRE

“Non vedo l’ora di scendere in campo ad Austin”, commenta la statunitense in una storia sul suo profilo Instagram. Williams sfrutterà la wild card concessa dal torneo per invertire un trend di sconfitte che perdura da luglio 2025. L’ultima vittoria nel tour risale infatti al primo turno del WTA 500 di Washington, contro Peyton Stearns, con il punteggio di 6-3 6-4. Da lì in poi, sei insuccessi consecutivi e un bottino di soli tre set conquistati. A fare compagnia alla cinque volte campionessa di Wimbledon, il seeding del torneo texano sarà guidato dalla connazionale Jessica Pegula, a seguire poi anche la giovane e talentuosa Iva Jovic e McCartney Kessler.

Ma per la nativa di Lynwood arde ancora il fuoco della competizione e la voglia di essere protagonista. E mentre sua sorella Serena Williams ha ormai dichiarato di essere felice della sua nuova vita da mamma a tempo pieno, per la Venere Nera esiste ancora una sola priorità: il tennis.