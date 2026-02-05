ATP Doha 2026, quando il sorteggio del tabellone con Sinner e Alcaraz? Data, orario, come seguirlo in diretta

Data e orario del sorteggio dell’ATP 500 di Doha 2026, in programma dal 16 al 21 febbraio sul cemento in Qatar. Torna in campo Jannik Sinner, che dopo la delusione per la sconfitta in semifinale all’Australian Open punta a riscattarsi e magari a sollevare un titolo. Ritroverà proprio Novak Djokovic, terza testa di serie, ma soprattutto Carlos Alcaraz, suo possibile avversario in finale. Non figurano altri azzurri al via.
Il sorteggio si terrà nella giornata di sabato 14 febbraio, con l’inizio della cerimonia che è previsto per le ore 10:00 italiane (le 12.00 locali). Al momento non è prevista alcuna diretta streaming, ma il consiglio è quello di monitorare i profili social del torneo per eventuali novità.