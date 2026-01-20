Entry List Atp Doha 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 500 di Doha 2026, in programma dal 16 al 22 febbraio sui campi in cemento all’aperto. Torna in campo Jannik Sinner, che in Qatar giocherà il suo secondo torneo ufficiale della stagione dopo l’Australian Open e prima dei due Masters 1000 in Nord America. Come sempre concorrenza di altissimo livello in Medio Oriente, con anche Carlos Alcaraz (che dovrebbe giocare anche a Rotterdam la settimana precedente) e Novak Djokovic pronti al via. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 500 di Doha.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST ATP DOHA 2026
Alcaraz,Carlos ESP 1
Sinner,Jannik ITA 2
Djokovic,Novak SRB 4
Auger-Aliassime,Felix CAN 8
Bublik,Alexander KAZ 10
Medvedev,Daniil 12
Rublev,Andrey 15
Mensik,Jakub CZE 17
Khachanov,Karen 18
Lehecka,Jiri CZE 19
Shapovalov,Denis CAN 23
Machac,Tomas CZE 24
Rinderknech,Arthur FRA 28
Humbert,Ugo FRA 33
Tsitsipas,Stefanos GRE 35
Munar,Jaume ESP 39
Fils,Arthur FRA 42
Bergs,Zizou BEL 43
Marozsan,Fabian HUN 47
Brooksby,Jenson USA 48
Popyrin,Alexei AUS 50
Fucsovics,Marton HUN 54
PR Shang,Juncheng CHN 56
ALTERNATES
1 Royer,Valentin FRA 58
2 Majchrzak,Kamil POL 59
PR 3 Zhang,Zhizhen CHN 60
4 Mpetshi Perricard,Giovanni FRA 61
5 Cazaux,Arthur FRA 67
6 Mannarino,Adrian FRA 69
7 de Jong,Jesper NED 73
8 van de Zandschulp,Botic NED 75
9 Vukic,Aleksandar AUS 78
10 Halys,Quentin FRA 83