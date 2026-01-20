Entry List Atp Doha 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 500 di Doha 2026, in programma dal 16 al 22 febbraio sui campi in cemento all’aperto. Torna in campo Jannik Sinner, che in Qatar giocherà il suo secondo torneo ufficiale della stagione dopo l’Australian Open e prima dei due Masters 1000 in Nord America. Come sempre concorrenza di altissimo livello in Medio Oriente, con anche Carlos Alcaraz (che dovrebbe giocare anche a Rotterdam la settimana precedente) e Novak Djokovic pronti al via. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 500 di Doha.

Alcaraz,Carlos ESP 1

Sinner,Jannik ITA 2

Djokovic,Novak SRB 4

Auger-Aliassime,Felix CAN 8

Bublik,Alexander KAZ 10

Medvedev,Daniil 12

Rublev,Andrey 15

Mensik,Jakub CZE 17

Khachanov,Karen 18

Lehecka,Jiri CZE 19

Shapovalov,Denis CAN 23

Machac,Tomas CZE 24

Rinderknech,Arthur FRA 28

Humbert,Ugo FRA 33

Tsitsipas,Stefanos GRE 35

Munar,Jaume ESP 39

Fils,Arthur FRA 42

Bergs,Zizou BEL 43

Marozsan,Fabian HUN 47

Brooksby,Jenson USA 48

Popyrin,Alexei AUS 50

Fucsovics,Marton HUN 54

PR Shang,Juncheng CHN 56

ALTERNATES

1 Royer,Valentin FRA 58

2 Majchrzak,Kamil POL 59

PR 3 Zhang,Zhizhen CHN 60

4 Mpetshi Perricard,Giovanni FRA 61

5 Cazaux,Arthur FRA 67

6 Mannarino,Adrian FRA 69

7 de Jong,Jesper NED 73

8 van de Zandschulp,Botic NED 75

9 Vukic,Aleksandar AUS 78

10 Halys,Quentin FRA 83