ATP 250 Montpellier 2026: programma, orari e ordine di gioco giovedì 5 febbraio con Cobolli e Nardi

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 5 febbraio dell’ATP 250 di Montpellier 2026. Derby azzurro al secondo turno con Flavio Cobolli, testa di serie numero 2, e Luca Nardi a sfidarsi sul Centrale. Il match inizierà al termine di Griekspoor-Carreno Busta
IL PROGRAMMA
COURT PATRICE DOMINGUEZ
non prima delle 14.30 – (4) Griekspoor vs Carreno Busta
a seguire – Nardi vs (2) Cobolli
non prima delle 18.30 – (1) Auger-Aliassime vs (WC) Wawrinka
COURT 1
13.00 – (Q) Droguet vs (8) Kovacevic