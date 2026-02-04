ATP 250 Montpellier 2026: ritiro Machac contro Gea, il motivo e cosa succede con le scommesse

Ritiro per Tomas Machac nel corso della sfida con Arthur Gea, valida per il secondo turno dell’ATP 250 di Montpellier. Infortunio al ginocchio per il tennista ceco, che ha scelto di fermarsi nel secondo set mentre comandava 5-4 dopo aver perso il primo parziale 6-3.

COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

Nonostante la sfida non sia finita, gran parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Gea vincente, Machac perdente). Il consiglio, però, è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative ai primi due set, che sono regolarmente terminati, mentre le quote che saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate solo ed esclusivamente se l’esito risulta già certificabile.