Cobolli-Nardi in tv: data, orario, diretta streaming secondo turno ATP 250 Montpellier 2026

Flavio Cobolli affronterà Luca Nardi al secondo turno dell’ATP 250 di Montpellier 2026. Il romano, in quanto testa di serie numero 2 del torneo, è stato esentato dal primo turno in virtù di un bye. Il pesarese, invece, ha battuto con un doppio 6-3 il georgiano, nonché ex numero 16 al mondo, Nikoloz Basilashvili in poco più di un’ora. I precedenti sono 3-0 in favore del numero 106 del mondo.
COBOLLI-NARDI: DATA E ORARIO
Il match tra Flavio Cobolli e Luca Nardi si disputerà nella giornata di giovedì 5 febbraio (orario ancora da definire). La partita si potrà seguire su Sky Sport, detentore dei diritti televisivi del torneo, sul canale 203 (Sky Sport Tennis) oppure in streaming su Sky Go e NOW (previo abbonamento).