Sorteggio WTA Doha 2026 con Paolini in tv: data, orario e diretta

Data e orario della cerimonia del sorteggio del Wta 1000 di Doha 2026, in programma sul cemento in Qatar dal 7 al 15 febbraio. In virtù del forfait della numero uno al mondo Aryna Sabalenka, sarà la polacca Iga Swiatek a guidare il tabellone, seguita dalla kazaka Elena Rybakina, campionessa all’Australian Open. Proprio perché il torneo si disputa appena una settimana dopo l’Happy Slam, sono arrivati tanti altri ritiri, da Bencic a Osaka passando per Pegula e Keys. C’è invece Jasmine Paolini, determinata a riscattarsi dopo la prematura eliminazione a Melbourne.

ENTRY LIST WTA DOHA 2026

DATA E ORA SORTEGGIO WTA DOHA

La cerimonia del sorteggio del WTA 1000 di Doha 2026 si terrà venerdì 6 febbraio con inizio alle ore 12:00 italiane (le 14:00 locali). Non è al momento stato reso noto come seguire in diretta il sorteggio. Il consiglio è quello di seguire i profili social del torneo e della Wta per degli aggiornamenti.