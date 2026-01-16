Entry List Wta Doha 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 1000 di Doha 2026, in programma dal 9 al 15 febbraio sui campi in cemento. Dopo Abu Dhabi, la tournée in Medio Oriente per il circuito femminile prosegue nella capitale del Qatar per un altro appuntamento di alto livello. Le top players non mancheranno, a partire dalla numero uno al mondo Aryna Sabalenka. Nel main draw anche Jasmine Paolini. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 1000 di Doha.
ENTRY LIST WTA DOHA 2026
1 ARYNA SABALENKA 1
2 IGA SWIATEK (POL) 2
3 COCO GAUFF (USA) 3
4 AMANDA ANISIMOVA (USA) 4
5 ELENA RYBAKINA (KAZ) 5
6 JESSICA PEGULA (USA) 6
7 JASMINE PAOLINI (ITA) 7
8 MIRRA ANDREEVA 8
9 MADISON KEYS (USA) 9
10 BELINDA BENCIC (SUI) 10
11 BARBORA KREJCIKOVA (CZE) PR10
12 EKATERINA ALEXANDROVA 11
13 ELINA SVITOLINA (UKR) 12
14 LINDA NOSKOVA (CZE) 13
15 CLARA TAUSON (DEN) 14
16 EMMA NAVARRO (USA) 15
17 NAOMI OSAKA (JPN) 16
18 VICTORIA MBOKO (CAN) 17
19 LIUDMILA SAMSONOVA 18
20 KAROLINA MUCHOVA (CZE) 19
21 MARTA KOSTYUK (UKR) 20
22 ELISE MERTENS (BEL) 21
23 LEYLAH FERNANDEZ (CAN) 22
24 DIANA SHNAIDER 23
25 JELENA OSTAPENKO (LAT) 24
26 QINWEN ZHENG (CHN) 25
27 PAULA BADOSA (ESP) 26
28 DAYANA YASTREMSKA (UKR) 27
29 SOFIA KENIN (USA) 28
30 EMMA RADUCANU (GBR) 29
31 IVA JOVIC (USA) 30
32 VERONIKA KUDERMETOVA 31
33 MAYA JOINT (AUS) 32
34 ANNA KALINSKAYA 33
35 MARKETA VONDROUSOVA (CZE) 34
36 LOIS BOISSON (FRA) 35
37 MCCARTNEY KESSLER (USA) 36
38 JAQUELINE CRISTIAN (ROU) 37
39 ANN LI (USA) 38
40 EVA LYS (GER) 39
41 JESSICA BOUZAS MANEIRO (ESP) 40
42 KAROLINA PLISKOVA(CZE) PR40
43 SORANA CIRSTEA (ROU) 41
44 TATJANA MARIA (GER) 42