ATP 250 Montpellier 2026, Fils vince al rientro: “Processo lungo e complicato, ora va meglio”

Dopo un lungo stop a causa dell’infortunio alla parte bassa della schiena di cui è stato vittima allo scorso Roland Garros, Arthur Fils è tornato in campo. Lo ha fatto con una vittoria, nel primo turno dell’ATP 250 di Montpellier 2026, contro un suo connazionale, Valentin Royer.

Il 2025 del francese, infatti, non è stato particolarmente fortunato: se nella prima parte di stagione è riuscito, anche tramite i risultati, a dare dimostrazione delle sue qualità e dei suoi ampi margini di crescita, la seconda fase dell’anno, causa infortuni, non c’è praticamente stata. All’Open di Francia ha rimediato una frattura da stress alla vertebra L5, che lo ha costretto ai box per il resto della stagione, se si escludono due match in Canada ad Agosto.

Nel torneo di Montpellier il classe 2004 ha quindi ripreso la racchetta in mano vincendo una partita al rientro e nel post-match ci ha tenuto a rimarcare quanto fosse stato duro quel periodo: “È stato un processo lungo e complicato, con intensi giorni di arduo lavoro, anche se ora va meglio. Forse la gente non se ne rende conto ma è così”.

Le sensazioni del ritorno in campo

“Sono molto soddisfatto delle sensazioni del secondo set, dove ho reagito. Ero avanti contro un buon giocatore e non giocavo da otto mesi, quindi stavo andando bene” ha commentato Fils, soffermandosi sulle difficoltà di carattere psicologico. Per il transalpino non è però il momento di fermarsi, anzi la vittoria all’esordio a Montpellier deve rappresentare il primo traguardo di una lunga serie: “Non mi accontenterò di una semplice vittoria: nella mia carriera non l’ho mai fatto e non comincerò adesso”.