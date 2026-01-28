Jennifer Brady riparte da San Diego: prima vittoria dopo il calvario degli infortuni

Dopo un nuovo stop che aveva rimandato il ritorno nel circuito maggiore, Jennifer Brady è finalmente tornata a sorridere. L’ex finalista degli Australian Open 2021 ha fatto il suo rientro ufficiale nel W100 di San Diego, centrando una vittoria importante che rappresenta un ulteriore passo nel lungo percorso di risalita.

La statunitense ha superato al primo turno la serba Katarina Jokic con il punteggio di 6-4 0-6 6-3, al termine di un match combattuto e ricco di alti e bassi. Un successo che le consente di accedere agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente dell’incontro tra Katie Swan e Kayla Day.

Una programmazione intelligente

Il ritorno alla vittoria arriva a poche settimane di distanza dal ritiro dalle qualificazioni dell’Australian Open, decisione che aveva confermato come la priorità per Brady resti quella di ritrovare continuità fisica prima di riaffacciarsi stabilmente sul circuito WTA. Una scelta prudente, figlia di un passato recente segnato da problemi fisici seri e ripetuti.

Dopo la straordinaria cavalcata che la portò alla finale di Melbourne nel 2021, la carriera della classe 1995 è stata infatti pesantemente condizionata dagli infortuni. Il primo campanello d’allarme era arrivato nella seconda parte del 2021, quando Brady aveva iniziato a convivere con un grave problema alla fascia plantare del piede sinistro, che l’aveva costretta a saltare lo US Open e a fermarsi a lungo. Durante il percorso di recupero erano emerse anche complicazioni al ginocchio destro, con lesioni ossee che avevano reso necessario un intervento chirurgico e una riabilitazione molto più lunga del previsto. A questi si erano aggiunti ulteriori fastidi muscolari e una contusione ossea al piede, rallentando ulteriormente il rientro.

Ora, a distanza di quasi tre anni dall’ultima apparizione stabile nel circuito, Brady prova a rimettere insieme i pezzi partendo dai tornei ITF, con l’obiettivo di ricostruire classifica, fiducia e soprattutto tenuta fisica. La vittoria di San Diego non è ancora un punto di arrivo, ma rappresenta un segnale incoraggiante per una giocatrice che, quando in salute, ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli.