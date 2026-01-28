Roland Garros: Schweppes è il nuovo fornitore ufficiale

Per i prossimi tre anni (2026-2028), sarà Schweppes il nuovo fornitore ufficiale del Roland Garros. La notizia è arrivata direttamente dalla Federazione Francese di Tennis (FFT) e dalla Suntory Beverage & Food Europe (SBFE), che hanno annunciato questa nuova collaborazione.

In merito al nuovo accordo, sono arrivate le parole del direttore generale della FFT Stephane Morel, entusiasta per l’inizio di questa partnership. “Siamo estremamente orgogliosi di accogliere Schweppes come fornitore ufficiale del Roland Garros. Questa nuova collaborazione riflette il nostro impegno condiviso verso l’eccellenza e ci permetterà di arricchire l’esperienza degli spettatori con le bevande distintive e iconiche di Schweppes, esaltando lo spirito unico del torneo”.

In occasione dell’edizione 2026 dello Slam parigino, in programma dal 18 maggio al 7 giugno, il brand gestirà un bar lungo tutta la durata del torneo situato nel ‘Jardin des Mousquetaires’ e verrà lanciata un’edizione limitata di lattine Schweppes personalizzate con i colori del torneo. Gli spettatori, inoltre, avranno accesso a una vasta gamma di prodotti Schweppes sia nelle aree destinate al pubblico generale sia negli spazi hospitality.

Anche il direttore marketing di Schweppes Tanneguy Desmarest si è dimostrato molto orgoglioso dell’accordo raggiunto: “Il Roland Garros celebra l’eccellenza, l’eleganza e l’intramontabilità, valori che risuonano profondamente con Schweppes. Attraverso questa partnership invitiamo gli appassionati ad assaporare il momento e ad abbracciare l’arte di prendersi il proprio tempo al Roland Garros. Ogni match, ogni piccolo sorso è un’occasione per godere dei piaceri sottili che la vita offre”.