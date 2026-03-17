Entry List Atp Challenger 2026 – Week 14: Mexico City, Monza, Campinas, Madrid, Sarasota, Wuning

Le entry list e i partecipanti dei sei tornei Atp Challenger della Settimana 14 (06-12 aprile 2026). Prosegue questo mese all’insegna della terra rossa, con il ricco appuntamento del torneo di Monza che promette di regalare spettacolo. Si gioca sul lento, però, anche in Messico e in Brasile. Per trovare campi in veloce, invece, bisogna volare in Asia. Di seguito tutte le entry list dei sei Atp Challenger in programma la quattordicesima settimana della stagione.
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 14(06-12 APRILE)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 125 MEXICO CITY
Duckworth,James AUS 80
Walton,Adam AUS 85
Kypson,Patrick USA 97
Schoolkate,Tristan AUS 114
McDonald,Mackenzie USA 125
Mochizuki,Shintaro JPN 129
Clarke,Jay GBR 179
Mejia,Nicolas COL 185
PR Moreno De Alboran,Nicolas USA 185
Ficovich,Juan Pablo ARG 208
Huesler,Marc-Andrea SUI 217
Pavlovic,Luka FRA 219
Meligeni Alves,Felipe BRA 240
Kozlov,Stefan USA 265
Martin,Andres USA 273
Napolitano,Stefano ITA 299
Zhukayev,Beibit KAZ 302
Pacheco Mendez,Rodrigo MEX 303
Boitan,Adrian ROU 307
Soto,Matias CHI 323
Mena,Facundo ARG 329
ALTERNATES
PR 1 Mayo,Aidan (1) USA 329
2 Martineau,Matteo (4) FRA 348
3 Mmoh,Michael (1) USA 351
4 Polmans,Marc (1) AUS 362
5 Milavsky,Daniel (2) USA 363
6 Perot,Raphael (1) FRA 365
7 Bielinskyi,Viacheslav (1) UKR 367
8 Bicknell,Blaise (1) JAM 370
9 Martin,Dan (1) CAN 386
10 Denolly,Corentin (1) FRA 397
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 125 MONZA
Royer,Valentin FRA 69
Collignon,Raphael BEL 72
Bellucci,Mattia ITA 77
Ofner,Sebastian AUT 86
Muller,Alexandre FRA 90
de Jong,Jesper NED 91
Svrcina,Dalibor CZE 100
Gaubas,Vilius LTU 105
Van Assche,Luca FRA 106
Gaston,Hugo FRA 107
Prizmic,Dino CRO 108
Maestrelli,Francesco ITA 112
Martinez,Pedro ESP 113
Trungelliti,Marco ARG 116
Moller,Elmer DEN 122
Choinski,Jan GBR 123
Droguet,Titouan FRA 124
Virtanen,Otto FIN 126
Lajovic,Dusan SRB 127
Pellegrino,Andrea ITA 128
Landaluce,Martin ESP NG 151
ALTERNATES
1 O’Connell,Christopher (1) AUS 130
2 Rocha,Henrique (1) POR 131
3 Basilashvili,Nikoloz (2) GEO 134
4 Harris,Billy (2) GBR 138
5 Echargui,Moez (1) TUN 141
6 Zeppieri,Giulio (1) ITA 160
7 Travaglia,Stefano (2) ITA 161
8 Sakamoto,Rei (1) JPN 164
9 Carballes Baena,Roberto (2) ESP 165
10 Fery,Arthur (1) GBR 174
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 CAMPINAS
Vallejo,Adolfo Daniel PAR 99
Barrios Vera,Tomas CHI 119
Prado Angelo,Juan Carlos BOL 206
Guillen Meza,Alvaro ECU 207
Reis Da Silva,Joao Lucas BRA 211
Bueno,Gonzalo PER 213
Midon,Lautaro ARG 225
Diaz Acosta,Facundo ARG 226
Collarini,Andrea ARG 233
Seyboth Wild,Thiago BRA 237
Boscardin Dias,Pedro BRA 241
Monteiro,Thiago BRA 242
Justo,Guido Ivan ARG 280
Heide,Gustavo BRA 284
Varillas,Juan Pablo PER 290
Marcondes,Igor BRA 291
Dellien,Murkel BOL 298
Pucinelli De Almeida,Matheus BRA 310
Roncadelli,Franco URU 332
Torres,Juan Bautista ARG 338
PR Alvarez Varona,Nicolas ESP 338
ALTERNATES
1 La Serna,Juan Manuel (1) ARG 341
2 Ribeiro,Eduardo (1) BRA 359
3 Villanueva,Gonzalo (1) ARG 366
4 Bagnis,Facundo (1) ARG 390
5 Ambrogi,Luciano Emanuel (1) ARG 402
6 Sakamoto,Pedro (1) BRA 423
7 Casanova,Hernan (1) ARG 429
8 Estevez,Juan (1) ARG 435
9 Alvarez Varona,Nicolas (1) ESP 461
10 Aboian,Valerio (1) ARG 464
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 MADRID
Vukic,Aleksandar AUS 93
Taberner,Carlos ESP 104
Merida,Daniel ESP 135
Rodesch,Chris LUX 142
Gea,Arthur FRA 144
Piros,Zsombor HUN 148
Harris,Lloyd RSA 149
Jarry,Nicolas CHI 152
Blanchet,Ugo FRA 154
Samuel,Toby GBR 171
Barrena,Alex ARG 173
Schwaerzler,Joel AUT 176
Rodionov,Jurij AUT 177
Gojo,Borna CRO 181
Kolar,Zdenek CZE 183
Engel,Justin GER 190
Llamas Ruiz,Pablo ESP 191
Grenier,Hugo FRA 194
Ivanov,Ivan BUL JR 1
Bernet,Henry SUI JR 11
Cina,Federico ITA NG 203
ALTERNATES
1 Skatov,Timofey (2) KAZ 195
2 Giustino,Lorenzo (2) ITA 202
3 Cina,Federico (2) ITA 203
4 Dodig,Matej (2) CRO 214
5 Safiullin,Roman (3) 216
6 Sakellaridis,Stefanos (1) GRE 220
7 Loffhagen,George (1) GBR 222
8 Fatic,Nerman (2) BIH 234
9 Ferreira Silva,Frederico (1) POR 238
10 Moro Canas,Alejandro (1) ESP 239
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 SARASOTA
NOT YET AVAILABLE
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 WUNING
Mayot,Harold FRA 172
Chidekh,Clement FRA 180
Added,Dan FRA 204
Simakin,Ilia 218
Zhou,Yi CHN 221
Kubler,Jason AUS 228
Uchida,Kaichi JPN 236
Wendelken,Harry GBR 250
Peniston,Ryan GBR 262
Sun,Fajing CHN 264
Kotov,Pavel 283
PR Ellis,Blake AUS 295
Smith,Keegan USA 301
Uchiyama,Yasutaka JPN 308
Basing,Max GBR 314
Jones,Maximus THA 317
Hussey,Giles GBR 320
Bar Biryukov,Petr 324
Fomin,Sergey UZB 334
Paris,Tom FRA 346
Milic,Ognjen SRB NG 417
ALTERNATES
1 Mmoh,Michael (2) USA 351
2 Gray,Alastair (1) GBR 357
3 Milavsky,Daniel (1) USA 363
4 Gadamauri,Buvaysar (1) BEL 377
5 Jasika,Omar (1) AUS 383
6 Chung,Hyeon (1) KOR 404
7 Weber,Arthur (1) FRA 408
8 Shick,Braden (1) USA 416
9 Milic,Ognjen (1) SRB 417
10 Cui,Jie (1) CHN 419