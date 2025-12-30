Entry List Atp Challenger 2026 – Week 3: Itajai, Oeiras, Phan Thiet, Soma Bay partecipanti e italiani impegnati

Le entry list e i partecipanti dei quattro tornei Atp Challenger della Settimana 3 (19-25 gennaio 2026), in contemporanea all’Australian Open. Il torneo più ricco è in Portogallo, ad Oeiras, un evento che assegna 100 punti al vincitore. Prosegue anche il calendario sudamericano con Itajah e quello asiatico con il torneo di Phan Thiet. Un 75K a Soma Bay, in Egitto, con diversi italiani. Di seguito tutte le entry list dei tre Atp Challenger in programma la terza settimana della stagione.
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 3 (19-25 GENNAIO)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 ITAJAI
Tseng,Chun-Hsin TPE 124
Dellien,Hugo BOL 138
Galan,Daniel Elahi COL 150
Vallejo,Adolfo Daniel PAR 163
Barrena,Alex ARG 174
Monteiro,Thiago BRA 186
Reis Da Silva,Joao Lucas BRA 187
Guillen Meza,Alvaro ECU 197
Bueno,Gonzalo PER 209
Seyboth Wild,Thiago BRA 217
Meligeni Alves,Felipe BRA 218
Cecchinato,Marco ITA 231
Olivieri,Genaro Alberto ARG 232
Kicker,Nicolas ARG 259
Midon,Lautaro ARG 262
Dellien,Murkel BOL 265
Boscardin Dias,Pedro BRA 268
Collarini,Andrea ARG 272
Pucinelli De Almeida,Matheus BRA 297
Sanchez Izquierdo,Nikolas ESP 303
Agamenone,Franco ITA 308
Heide,Gustavo BRA 309
Boitan,Gabi Adrian ROU 326
ALTERNATES
1 Varillas,Juan Pablo PER 327
2 Villanueva,Gonzalo ARG 346
3 Roncadelli,Franco URU 350
4 Dutra da Silva,Daniel BRA 357
5 Justo,Guido IvanARG 365
6 Torres,Juan Bautista ARG 370
7 Bagnis,Facundo ARG 394
8 Sakamoto,Pedro BRA 397
9 Kestelboim,Mariano ARG 398
10 Olivo,Renzo
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 100 OEIRAS
Draxl,Liam CAN 123
Harris,Billy GBR 125
Passaro,Francesco ITA 128
Choinski,Jan GBR 129
Gaubas,Vilius LTU 130
Faria,Jaime POR 149
Rocha,Henrique POR 153
Piros,Zsombor HUN 165
Holmgren,August DEN 171
Merida,Daniel ESP 172
Damm,Martin USA 175
Rodionov,Jurij AUT 177
Riedi,Leandro SUI 179
Kym,Jerome SUI 184
Glinka,Daniil EST 191
Molcan,Alex SVK 202
Galarneau,Alexis CAN 203
Rodesch,Chris LUX 206
Mejia,Nicolas COL 212
Kolar,Zdenek CZE 222
Brunclik,Petr CZE NG 331
Dedura,Diego GER NG 364
1 Prado Angelo,Juan Carlos (1) BOL 228
2 Onclin,Gauthier (1) BEL 230
3 Monday,Johannus (1) GBR 237
4 Moro Canas,Alejandro (1) ESP 240
5 Ferreira Silva,Frederico (1) POR 243
6 Chidekh,Clement (1) FRA 249
7 Rosenkranz,Mats (1) GER 254
8 Hemery,Calvin (1) FRA 257
9 Pereira,Tiago (1) POR 260
10 Gakhov,Ivan (1) 263
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 PHAN THIET
Mikrut,Luka CRO 161
Habib,Hady LBN 178
Crawford,Oliver GBR 192
Peniston,Ryan GBR 200
Bailly,Gilles Arnaud BEL 204
Hsu,Yu Hsiou TPE 219
Pavlovic,Luka FRA 221
Cina,Federico ITA 225
Dodig,Matej CRO 236
Skatov,Timofey KAZ 241
Zhou,Yi CHN 251
Michalski,Daniel POL 256
Sun,Fajing CHN 271
Sakellaridis,Stefanos GRE 275
Sharipov,Marat 276
Simakin,Ilia 277
Trotter,James JPN 284
Blanch,Darwin USA 285
Uchida,Kaichi JPN 288
PR Ellis,Blake AUS 295
Martin Tiffon,Pol ESP 304
Bertrand,Robin FRA 305
ALTERNATES
1 Jasika,Omar (1) AUS 313
2 Bar Biryukov,Petr (1) 315
3 Bouzige,Moerani (1) AUS 317
4 Cui,Jie (1) CHN 319
5 Bax,Florent (1) FRA 320
6 Gengel,Marek (1) CZE 323
7 Langmo,Christian (1) USA 324
8 Uchiyama,Yasutaka (1) JPN 330
9 Coulibaly,Eliakim (1) CIV 336
10 Ilagan,Andre (1) USA 339
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 SOMA BAY
PR Mmoh,Michael USA 117
Trungelliti,Marco ARG 135
Wong,Coleman HKG 143
Maestrelli,Francesco ITA 157
Den Ouden,Guy NED 160
Mayot,Harold FRA 162
Grenier,Hugo FRA 173
Neumayer,Lukas AUT 189
Pinnington Jones,Jack GBR 199
Travaglia,Stefano ITA 207
Clarke,Jay GBR 213
Pacheco Mendez,Rodrigo MEX 216
Giustino,Lorenzo ITA 220
Coppejans,Kimmer BEL 223
Harris,Lloyd RSA 224
Popko,Dmitry KAZ 227
Gea,Arthur FRA 229
Rodriguez Taverna,Santiago ARG 235
Durasovic,Viktor NOR 238
Kuzmanov,Dimitar BUL 247
Blancaneaux,Geoffrey FRA 248
Schwaerzler,Joel AUT 255
Butvilas,Edas LTU 261
ALTERNATES
1 Gakhov,Ivan (2) 263
2 Zahraj,Patrick (2) GER 267
3 Nagal,Sumit (1) IND 273
4 Zhukayev,Beibit (2) KAZ 283
5 Gentzsch,Tom (2) GER 286
6 Mmoh,Michael (1) USA 287
7 Purtseladze,Saba (1) GEO 290
8 Gojo,Borna (1) CRO 291
9 Kopp,Sandro (1) AUT 314
10 Erhard,Mathys (2) FRA 316