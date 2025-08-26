Entry List Atp Pechino 2025: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Atp 500 di Pechino 2025, in programma dal 25 settembre al 1 ottobre sui campi in cemento. Come anticipato la scorsa settimana, Jannik Sinner sarà regolarmente al via del torneo cinese dove lo scorso anno fu fermato in finale da Carlos Alcaraz. Non ci sarà un rematch, dato che lo spagnolo quest’anno ha deciso di andare a Tokyo. Con Jannik, in Cina, c’è invece Lorenzo Musetti, così come Flavio Cobolli. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 500 di Pechino.

IL CALENDARIO ATP COMPLETO E AGGIORNATO

IL CALENDARIO WTA COMPLETO E AGGIORNATO

CLICCA QUI PER TUTTE LE ENTRY LIST AGGIORNATE

ENTRY LIST ATP 500 PECHINO 2025

1 Jannik Sinner 1

2 Alexander Zverev 3

3 Alex de Minaur 8

4 Karen Khachanov 9

5 Lorenzo Musetti 10

6 Daniil Medvedev 13

7 Andrey Rublev 15

8 Jakub Mensik 16

Alejandro Davidovich Fokina 18

Francisco Cerundolo 19

Alexander Bublik 24

Flavio Cobolli 26

Stefanos Tsitsipas 28

Tallon Griekspoor 30

Cameron Norrie 35

Giovanni Mpetshi Perricard 37

Alexandre Muller 38

Corentin Moutet 40

Miomir Kecmanovic 42

Camilo Ugo Carabelli 43

Lorenzo Sonego 46

Roberto Bautista Agut 47

Gael Monfils 49

ALTERNATES

1 Learner Tien 50

2 Benjamin Bonzi 51

3 Matteo Berrettini 52

4 Jenson Brooksby 52 (PR)

5 Fabian Marozsan 53

6 Francisco Comesana 54

7 Hamad Medjedovic 57

8 Tomas Martin Etcheverry 59

9 Jacob Fearnley 60

10 Damir Dzumhur 61