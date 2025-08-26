Entry List Atp Pechino 2025: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Atp 500 di Pechino 2025, in programma dal 25 settembre al 1 ottobre sui campi in cemento. Come anticipato la scorsa settimana, Jannik Sinner sarà regolarmente al via del torneo cinese dove lo scorso anno fu fermato in finale da Carlos Alcaraz. Non ci sarà un rematch, dato che lo spagnolo quest’anno ha deciso di andare a Tokyo. Con Jannik, in Cina, c’è invece Lorenzo Musetti, così come Flavio Cobolli. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 500 di Pechino.
ENTRY LIST ATP 500 PECHINO 2025
1 Jannik Sinner 1
2 Alexander Zverev 3
3 Alex de Minaur 8
4 Karen Khachanov 9
5 Lorenzo Musetti 10
6 Daniil Medvedev 13
7 Andrey Rublev 15
8 Jakub Mensik 16
Alejandro Davidovich Fokina 18
Francisco Cerundolo 19
Alexander Bublik 24
Flavio Cobolli 26
Stefanos Tsitsipas 28
Tallon Griekspoor 30
Cameron Norrie 35
Giovanni Mpetshi Perricard 37
Alexandre Muller 38
Corentin Moutet 40
Miomir Kecmanovic 42
Camilo Ugo Carabelli 43
Lorenzo Sonego 46
Roberto Bautista Agut 47
Gael Monfils 49
ALTERNATES
1 Learner Tien 50
2 Benjamin Bonzi 51
3 Matteo Berrettini 52
4 Jenson Brooksby 52 (PR)
5 Fabian Marozsan 53
6 Francisco Comesana 54
7 Hamad Medjedovic 57
8 Tomas Martin Etcheverry 59
9 Jacob Fearnley 60
10 Damir Dzumhur 61