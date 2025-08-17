Jasmine Paolini imita Sinner: Kudermetova battuta dopo una dura lotta, è finale a Cincinnati

L’Italtennis continua a brillare in quel di Cincinnati e si prepara ad avere un lunedì 18 agosto tutto da vivere con Jasmine Paolini e Jannik Sinner. Dopo il numero uno al mondo, anche la tennista toscana vola all’atto conclusivo del WTA 1000 in corso di svolgimento in Ohio. Un match che dal 6-3 5-3 si è complicato per l’oro olimpico di Parigi, ma l’epilogo alla fine le ha sorriso comunque. Con grande determinazion, infatti, dopo aver perso in rimonta il secondo parziale, Paolini ha resettato e si è imposta per 6-3 al terzo, anche grazie a un game fiume vinto con cui ha consolidato il break di vantaggio sul 4-2
Si tratta della seconda finale ‘1000’ in stagione per la nostra campionessa, che dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia, ora prova a conquistare il suo primo successo in Nord America. Tra lei e il titolo ci sarà domani quella che non può che essere considerata una rinata Iga Swiatek, vincitrice anch’essa in due set su Elena Rybakina.
JASMINE RISALE IN 8^POSIZIONE NEL RANKING WTA
Intanto, però, arrivano punti importanti per Jasmine Paolini in chiave classifica. Un bottino di 650 punti che le permettono di risalire in ottava posizione a 4116, superando così la finalista di Wimbledon Amanda Anisimova. Quest’oggi è inoltre arrivata la conferma ufficiale che agli US Open la numero uno d’Italia sarà quindi tra le prime otto teste di serie del tabellone. Per ‘Jas’ anche un assegno non indifferente di 358.838€ (a cui si aggiungono i circa 32.000€ conquistati in doppio).
