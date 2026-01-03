United Cup 2026: programma, orari e ordine di gioco domenica 4 gennaio. Debutta l’Italia

Prosegue in Australia lo spettacolo della United Cup 2026: ecco il programma delle partite con orari italiani e l’ordine di gioco di domenica 4 gennaio. Giornata particolarmente attesa perché segnerà l’esordio dell’Italia. A Perth, nella sessione serale del girone, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini affronteranno la Svizzera guidata da Stan Wawrinka: l’inizio del confronto è fissato alle ore 10.00 italiane.

ITALIA-SVIZZERA, L’ORDINE DI GIOCO

Dalle 10.00 – Jasmine Paolini vs Belinda Bencic

A seguire – Flavio Cobolli vs Stan Wawrinka

A seguire – Doppio misto

Non solo Italia: sono altri tre gli incontri in programma nella notte italiana tra sabato e domenica: Germania-Olanda, Gran Bretagna-Giappone e Canada-Cina.

Germania – Olanda (Sydney)

Dalle ore 00.30

Lys vs Lamens

Zverev vs Griekspoor

Doppio misto

Gran Bretagna – Giappone (Perth)

Dalle ore 03.00

Harris vs Mochizuki

Raducanu vs Osaka

Doppio misto

Canada – Cina (Sydney)

Dalle ore 07.30