United Cup 2026: programma, orari e ordine di gioco domenica 4 gennaio. Debutta l’Italia

Prosegue in Australia lo spettacolo della United Cup 2026: ecco il programma delle partite con orari italiani e l’ordine di gioco di domenica 4 gennaio. Giornata particolarmente attesa perché segnerà l’esordio dell’Italia. A Perth, nella sessione serale del girone, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini affronteranno la Svizzera guidata da Stan Wawrinka: l’inizio del confronto è fissato alle ore 10.00 italiane.
ITALIA-SVIZZERA, L’ORDINE DI GIOCO
Dalle 10.00 – Jasmine Paolini vs Belinda Bencic
A seguire – Flavio Cobolli vs Stan Wawrinka
A seguire – Doppio misto
Non solo Italia: sono altri tre gli incontri in programma nella notte italiana tra sabato e domenica: Germania-Olanda, Gran Bretagna-Giappone e Canada-Cina.
Germania – Olanda (Sydney)
Dalle ore 00.30
- Lys vs Lamens
- Zverev vs Griekspoor
- Doppio misto
Gran Bretagna – Giappone (Perth)
Dalle ore 03.00
- Harris vs Mochizuki
- Raducanu vs Osaka
- Doppio misto
Canada – Cina (Sydney)
Dalle ore 07.30
- Mboko vs Zhu
- Auger-Aliassime vs Zhang
- Doppio misto