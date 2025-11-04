Challenger Helsinki 2025: Federico Cinà si ferma al primo turno

Finisce al primo turno il cammino di Federico Cinà nel Challenger 125 di Helsinki. Il classe 2007 siciliano è stato sconfitto in due set da Viktor Durasovic, con il punteggio di 7-6(6) 6-4, al termine di una partita equilibrata e ricca di rimpianti.

Sarà dunque Durasovic, numero 247 del mondo, l’avversario di Luca Nardi al secondo turno. Poteva essere il primo confronto tra il pesarese e il 2007 Cinà, ma per questa volta il derby italiano dovrà attendere.

Il racconto del match

Nel primo set Cinà era riuscito a portarsi avanti di un break nel quinto game, ma il norvegese ha immediatamente trovato il contro break ristabilendo la parità. Da lì in poi la sfida è proseguita punto a punto fino al tie-break, dove Federico è partito fortissimo, salendo 6-2 e guadagnandosi quattro set point consecutivi, due dei quali sul proprio servizio.

Qui, però, qualche errore rapido e delle scelte rivedibili hanno cambiato l’inerzia: Durasovic ne ha approfittato e, con un parziale di 6 punti a 0, ha ribaltato il gioco portandosi a casa il primo parziale per 8-6.

Nel secondo set la partita si è messa subito in salita per l’azzurro, costretto a inseguire dopo il break iniziale. Cinà è stato bravo a reagire immediatamente, ma sul 3-3 un nuovo break ha fatto la differenza: Durasovic ha mantenuto il vantaggio fino al 6-4 finale, chiudendo il match in un’ora e 23 minuti.

Restano i rimpianti per i quattro set point sprecati nel primo set, che avrebbero potuto cambiare la direzione dell’incontro. Bravo comunque il norvegese, classe 1997, a rimanere lucido nei momenti chiave e a confermarsi in forma dopo il passaggio delle qualificazioni nei giorni precedenti.

Finale di stagione e cosa cambia per l’Australian Open

Per Cinà si tratta di una sconfitta che lo mette in una scomoda posizione di ranking. Perderà infatti 12 punti e una decina di posizioni, scivolando virtualmente al numero 219 ATP. Giocare le qualificazioni dell’Australian Open resta un obiettivo alla portata.

Dando un’occhiata all’entry list del tabellone cadetto dell’ultimo Slam disputato, lo US Open, l’ultimo giocatore ammesso per diritto di ranking fu proprio il n. 219. Tuttavia c’è la possibilità che Cinà debba tornare in campo la prossima settimana per consolidare la sua posizione in classifica. Al momento è iscritto al Challenger di Lione, dove però è fuori di 20 posti dal main draw.