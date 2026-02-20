Challenger Lille 2026: Kouame continua a sorprendere, batte Basavareddy e vola in semifinale

Il sedicenne Moise Kouame non smette di stupire e accede alle semifinali del Challenger di Lille superando in due set l’ex Top 100 Nishesh Basavareddy 6-4 6-2 in 1 ora e 35 minuti. Ciò che già sorprende è la sua freddezza nei momenti cruciali del match: cinque palle break annullate per confermare il break appena conquistato e altre due per conquistare il primo set.

Con il successo al primo turno su Matej Dodig per 6-4 6-2, il transalpino è diventato il primo 2009 a vincere un match nel circuito Challenger. Al secondo round ha sconfitto il classe 2006 Schwaerzler 6-3 6-4. Dopo la vittoria odierna sullo statunitense Basavareddy, la settimana prossima ricoprirà la posizione numero 401, che potrebbe ancora migliorare nel corso della settimana, lasciandosi alle spalle ex top 100 come Radu Albot e Taro Daniel.

La partita

Nella prima fase della sfida si è lasciato preferire lo statunitense che ha avuto delle occasioni per strappare la battuta, non riuscendoci. Nel sesto game, però, il francese ha colto la sua chance e mantenuto il servizio fino al termine del parziale.

Il secondo set prosegue sulla falsa riga del precedente, con Basavareddy, che gioca inizialmente meglio ma nel settimo game Kouame effettua il break. Lo stesso chiude la sfida al sesto match point strappando un’altra volta il servizio, con il punteggio finale di 6-4 6-2.