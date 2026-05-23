Montepremi e Punti

Montepremi singolare Roland Garros 2026: soldi, punti ranking e prize money

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Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026
Jannik Sinner - Foto FITP

Il montepremi ed il prize money del singolare al Roland Garros 2026, in programma dal 24 maggio al 7 giugno. Nelle ultime settimane si è tanto discusso dei guadagni dei giocatori a Parigi, con una percentuale che i top players ritengono minima rispetto ai ricavi che ogni anno lo Slam francese effettua durante le tre settimane di tornei. In ogni caso, anche in quest’edizione vi è un leggero aumento della posta in palio, più precisamente del 9% per arrivare a superare i 60 milioni di euro complessivi.

MONTEPREMI DOPPIO MASCHILE E FEMMINILE

MONTEPREMI DOPPIO MISTO

TUTTE LE ENTRY LIST

QUI IL CALENDARIO WTA

QUI IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

MONTEPREMI E PUNTI RANKING ATP/WTA ROLAND GARROS 2026

PRIMO TURNO – €87,000 – 10 punti/10 punti

SECONDO TURNO –  €187,000 – 50 punti/70 punti

TERZO TURNO – €187,000 – 100 punti/130 punti

OTTAVI DI FINALE –  €285,000 – 200 punti/240 punti

QUARTI DI FINALE –  €470,000 – 400 punti/430 punti

SEMIFINALE – €750,000 – 800 punti/780 punti

FINALE –  €1,400,000 – 1300 punti/1300 punti

VITTORIA –  €2,800,000 – 2000 punti/2000 punti

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