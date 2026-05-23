Montepremi singolare Roland Garros 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money del singolare al Roland Garros 2026, in programma dal 24 maggio al 7 giugno. Nelle ultime settimane si è tanto discusso dei guadagni dei giocatori a Parigi, con una percentuale che i top players ritengono minima rispetto ai ricavi che ogni anno lo Slam francese effettua durante le tre settimane di tornei. In ogni caso, anche in quest’edizione vi è un leggero aumento della posta in palio, più precisamente del 9% per arrivare a superare i 60 milioni di euro complessivi.
MONTEPREMI DOPPIO MASCHILE E FEMMINILE
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
MONTEPREMI E PUNTI RANKING ATP/WTA ROLAND GARROS 2026
PRIMO TURNO – €87,000 – 10 punti/10 punti
SECONDO TURNO – €187,000 – 50 punti/70 punti
TERZO TURNO – €187,000 – 100 punti/130 punti
OTTAVI DI FINALE – €285,000 – 200 punti/240 punti
QUARTI DI FINALE – €470,000 – 400 punti/430 punti
SEMIFINALE – €750,000 – 800 punti/780 punti
FINALE – €1,400,000 – 1300 punti/1300 punti
VITTORIA – €2,800,000 – 2000 punti/2000 punti