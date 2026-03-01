Federico Cinà vince il Challenger 75 di Pune 2026: montepremi e nuovo ranking

Federico Cinà supera Felix Gill 6-3 5-7 7-6(1) e vince il Challenger 75 indiano di Pune. Il classe 2007 di Palermo conquista il primo Challenger della sua carriera al quarto tentativo, dopo le finali raggiunte e perse lo scorso anno ai Challenger di Hersonissos 2, Tbilisi e Amburgo. Grazie a questo trionfo, Federico si è portato a casa un assegno da 14.388-80 mila euro e da lunedì si troverà al n.183 del ranking ATP.

MONTEPREMI ATP CHALLENGER 75 PUNE 2026

PRIMO TURNO – $1.045 (0 punti)

SECONDO TURNO – $1.740 (6 punti)

QUARTI DI FINALE – $3.095 (12 punti)

SEMIFINALE – $5.510 (22 punti)

FINALE – $9.600 (44 punti)

VINCITORE – $17.000 (75 punti)