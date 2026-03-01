ATP 250 Santiago 2026: Darderi batte ancora Baez e vola in finale contro Hanfmann

Luciano Darderi supera Sebastian Baez (quarto scontro diretto consecutivo vinto) in due set e accede in finale all’ATP 250 di Santiago 2026. 6-4 6-3 in 1 ora e 29 minuti per la testa di serie numero 2 che raggiunge la sesta finale in carriera a livello ATP e la seconda in questo inizio di 2026, dopo quella al 250 di Buenos Aires persa contro Francisco Cerundolo.

Più che positiva, dunque, la campagna sudamericana per l’azzurro, macchiata solo dall’uscita al primo turno all’ATP 500 di Rio de Janeiro contro Juan Manuel Cerundolo. Nell’ultimo atto del torneo cileno, Darderi affronterà il tedesco Yannick Hanfmann che ha sconfitto in semifinale la testa di serie numero 1 Francisco Cerundolo con il netto punteggio di 6-3 6-4. Sono 2 i precedenti tra l’azzurro e il tedesco, entrambi al 250 di Cordoba e vinti, due set a zero, dal numero 21 del mondo: nel 2023 alle qualificazioni e nel 2024 ai quarti di finale, torneo poi vinto da Luciano.

LA PARTITA

Nel primo set i giocatori fanno fatica a trovare il ritmo al servizio: ben 3 break nei primi 4 game del match, 2 per l’azzurro e 1 per l’argentino. Sul punteggio di 5-3, il numero 52 del mondo mette a segno il secondo break della sua partita, ma nel game successivo la testa di serie numero 2 reagisce e piazza il controbreak per chiudere il primo parziale 6-4.

Nel primo gioco del secondo set, Darderi deve annullare una palla break per mantenere il servizio. Nel game successivo, l’azzurro in risposta rimonta dal 40-0 e alla prima chance del parziale strappa il servizio all’avversario. Il numero 21 del mondo alza il livello del suo servizio, concedendo solamente un’altra palla break al suo avversario nel terzo game, prontamente annullata. Sul punteggio di 5-3, l’italiano non trema e ai vantaggi archivia la partica Baez con il punteggio di 6-4 6-3 per raggiungere la finale sulla terra rossa di Santiago.